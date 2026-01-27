El caso Jeremías suma tensión: pintadas contra un familiar de la adolescente acusada

Por Santotomealdía



Una vivienda del Fonavi San Jerónimo, en el sur de la ciudad de Santa Fe, fue blanco de vandalismo este lunes en el marco del avance de la investigación por el crimen de Jeremías Monzón. Se trata de la casa de un familiar directo de la adolescente de 16 años detenida e imputada como una de las responsables del homicidio que conmocionó a nuestra ciudad.

En la fachada del inmueble aparecieron pintadas con frases como “Asesinos HDP” y “¡Afuera!”, expresiones que reflejan la tensión social que rodea al caso, a poco más de un mes del hecho ocurrido el 18 de diciembre.

La situación se da en paralelo a los avances en la causa judicial, que esta semana tendrá una nueva imputación formal: la madre de la adolescente, que ya fue detenida, será acusada como “partícipe necesaria” en el asesinato del joven de 15 años. De este modo, ya son dos las personas detenidas por el caso, mientras que otros dos menores de edad, de 14 años, permanecen identificados por la Justicia pero no detenidos, debido a su edad.

Además, este lunes se presentó en Fiscalía el hermano de otro de los acusados, luego de haber sido denunciado el sábado por la noche por realizar amenazas en redes sociales contra un usuario que difundía contenidos reclamando justicia por Jeremías.

Según la denuncia, radicada por un vecino de San José del Rincón en la Comisaría 14ª, los mensajes incluían expresiones intimidatorias y de violencia. El caso fue puesto en conocimiento del fiscal en turno, Eric Fernández, del Ministerio Público de la Acusación. Cabe recordar que esta denuncia fue presentada un día después de la detención de la madre de la adolescente imputada, medida ordenada por el fiscal Francisco Cecchini.

El crimen de Jeremías Monzón sigue generando un fuerte impacto social y judicial, con investigaciones paralelas, detenciones, nuevas imputaciones y un creciente reclamo de justicia por parte de la comunidad.