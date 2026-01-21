Crimen de Jeremías: fuerte repudio por la viralización de un video y nuevo llamado a reformar la ley

Por Santotomealdía



La viralización del video del crimen de Jeremías Monzón generó una fuerte conmoción en la ciudad y reactivó el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad. Por un lado, el abogado de la familia solicitó frenar su circulación e inició acciones para determinar cómo se filtró el material. Por otro, el gobernador Maximiliano Pullaro reiteró su postura a favor de reformar la ley penal juvenil, afirmando que quienes cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos.

El abogado Bruno Rugna pidió públicamente “frenar la viralización del video”, que —según explicó— forma parte de la causa judicial en curso. “La familia está destruida. La mamá dijo algo que lo resume todo: esto no termina nunca”, expresó el letrado.

Rugna explicó que el equipo legal está investigando el origen de la filtración, y que se analizan distintas hipótesis, incluso la posibilidad de que el contenido haya salido desde un ámbito oficial. “Queremos llegar a la fuente primigenia, porque esto debe tener consecuencias legales. Nadie graba algo así para guardarlo”, sostuvo, en declaraciones a FM Sol.

Además, desmintió rotundamente que los allegados de Jeremías hayan promovido la difusión. “Eso es absolutamente falso. No lo necesita nadie. No aporta nada a la causa ni a la memoria de Jeremías”, afirmó. Y agregó que la familia se presentará como querellante, acompañando el trabajo de la Fiscalía.

En paralelo, el gobernador Maximiliano Pullaro ofreció una rueda de prensa en la que volvió a defender la necesidad de bajar la edad de imputabilidad. “Una persona que comete este tipo de delitos debe pagarlo como si fuese un mayor”, sentenció.

“El dolor es inmenso, pero la responsabilidad institucional es impulsar políticas públicas”, agregó el mandatario. En esa línea, cuestionó que un joven de 14 o 15 años no comprenda lo que hace: “Saben lo que hacen. La ley quedó desfasada”, aseguró.

Pullaro también advirtió sobre el uso de menores por parte de bandas delictivas, recordando casos en los que fueron reclutados para ejecutar homicidios por su condición de inimputables. “La criminalidad cambió, y la ley también tiene que cambiar”, concluyó.