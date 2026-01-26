Realizaron una capacitación en RCP destinada a la comunidad

La Municipalidad de Santo Tomé llevó adelante una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) destinada a vecinos de la ciudad, con el objetivo de brindar herramientas básicas para actuar ante situaciones de emergencia. La actividad fue organizada de manera conjunta por las áreas de Protección Civil y Relaciones Institucionales.

La jornada estuvo a cargo de los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, quienes desarrollaron una capacitación de carácter teórico-práctico. Durante el encuentro se abordaron maniobras básicas de RCP, primeros auxilios y nociones fundamentales para una respuesta rápida y eficaz frente a episodios críticos.

Desde la organización se destacó la importancia de la formación comunitaria en este tipo de prácticas, teniendo en cuenta que una intervención adecuada en los primeros minutos puede resultar determinante ante una emergencia médica.

El director de Protección Civil, Maximiliano Montenegro, señaló que este tipo de capacitaciones buscan que los vecinos cuenten con conocimientos concretos para actuar ante situaciones imprevistas y resaltó el trabajo conjunto con distintas instituciones locales.

La actividad contó con la participación activa de vecinos y con el acompañamiento de los Bomberos Voluntarios de Santo Tomé, en el marco de acciones orientadas a la prevención y al fortalecimiento de la respuesta comunitaria ante emergencias.