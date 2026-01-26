Detuvieron por amenazas al hermano de uno de los asesinos de Jeremías Monzón

Por Santotomealdía

El hermano de uno de autores del asesinato de Jeremías Monzón fue detenido este lunes en el marco de una investigación judicial por amenazas realizadas a través de redes sociales. La medida se adoptó a partir de una denuncia presentada por un vecino de San José del Rincón, quien afirmó haber recibido mensajes intimidantes luego de reclamar justicia por el caso.

Según consta en la causa, las amenazas fueron enviadas mediante una cuenta de Instagram e incluían expresiones como “dejá de subir giladas porque ya te busco”, “querés que te rompa la cabeza” y “nos vemos en un ratito”. Tras recibir esos mensajes, el denunciante se presentó en la Comisaría 14ª, donde radicó la denuncia correspondiente.

A partir de esa presentación, intervino el fiscal Eric Fernández, quien dispuso una serie de medidas y solicitó la detención del sospechoso. Al no lograr localizarlo en su domicilio durante un procedimiento policial, se libró una orden de captura. Finalmente, el hombre se presentó este lunes ante la Justicia acompañado por un abogado particular y quedó a disposición de la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Rosana Peresín.

La denuncia se produjo un día después de que la Fiscalía ordenara la detención de la madre de la adolescente de 16 años que permanece imputada en la causa por el homicidio ocurrido el 18 de diciembre.

La investigación por amenazas se desarrolla en una causa paralela y forma parte de las actuaciones judiciales que se desprenden del caso Jeremías Monzón, sobre el cual el Ministerio Público de la Acusación continúa avanzando.