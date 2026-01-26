Revisión Técnica: aseguran que el incumplimiento "no es una novedad"

Por Santotomealdía



La reciente advertencia de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, que reveló que la mitad de los vehículos controlados en rutas de la provincia no tienen la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) al día, no sorprendió a los responsables del taller local Citar SRL, el único habilitado para realizar el trámite en nuestra ciudad. Daniel Peralta aseguró que se trata de una situación histórica y que los niveles de cumplimiento se mantienen prácticamente iguales desde hace años.

“De todos los autos que vemos pasar, solo cuatro están revisados y seis no. Algunos porque aún no tienen la obligación por la antigüedad del vehículo, y otros directamente porque no quieren revisar”, explicó Peralta. Además, aclaró que el 34% del parque automotor de la provincia cumple con la RTO, una cifra que coincide con lo expresado por voceros oficiales.

Peralta explicó que el sistema de revisión técnica existe hace más de tres décadas y que su objetivo es “velar por la seguridad vial, tanto del conductor como de quienes transitan en la vía pública”. En ese sentido, remarcó que la verificación permite detectar fallas críticas en sistemas como luces, frenos, dirección, suspensión y elementos de seguridad pasiva, como el cinturón y el matafuego.

Respecto al funcionamiento actual del taller en nuestra ciudad, indicó que se trabaja con dos modalidades: con turno previo o por orden de llegada. “Una de nuestras líneas está dedicada exclusivamente para turnos, y otra para quienes llegan sin haber reservado”, detalló.

En cuanto a la demanda, el responsable de Citar aseguró que no hubo una caída en la cantidad de vehículos revisados, sino todo lo contrario: “En 2025, registramos un aumento del 11% con respecto al año anterior. En el sistema general de la provincia, el crecimiento fue de entre un 5% y un 6%, en línea con el aumento del parque automotor”.

Por último, Peralta subrayó que el incumplimiento de la RTO no es un fenómeno reciente, sino una constante a lo largo del tiempo: “Esto que se ve ahora ya pasaba antes. La estadística que hoy se hace pública, en realidad, siempre fue similar”.