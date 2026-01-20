“Falta gestión y transparencia”: el reclamo de Alvizo por la situación financiera del Municipio

El concejal Rodrigo Alvizo expresó su preocupación por la situación financiera del Municipio, denunció una mala administración de los recursos y cuestionó la falta de gestión y transparencia por parte del Ejecutivo local. “Nosotros brindamos las herramientas desde el Concejo, pero la ciudad está cada vez peor y no sabemos dónde está el dinero”, advirtió en una entrevista concedida a Nova al día este martes.

Durante la charla, Alvizo remarcó que la administración actual atraviesa una crisis financiera visible, mientras los servicios municipales se deterioran y la deuda con proveedores, empresas y trabajadores se acumula. “Si se deben 2.500 millones de pesos a Agua Santafesina, si los camiones de basura no pueden descargar en el relleno sanitario, si a los contratados no se les pagó diciembre ni el aguinaldo, ¿dónde está la plata de los santotomesinos?”, se preguntó el edil peronista.

Alvizo también denunció que no hay información oficial por parte del Municipio que explique la situación. Aseguró que los pedidos de informe presentados en el Concejo no han sido respondidos formalmente, y que los pocos datos obtenidos fueron brindados de forma verbal por funcionarios. “Nos dicen las cosas de palabra, pero no nos entregan nada por escrito. Así no se puede trabajar con seriedad”, sostuvo.

Uno de los temas que mayor preocupación genera es el estado del servicio de agua potable. Según explicó Alvizo, hay barrios que desde octubre no tienen ni una gota de agua, y las obras prometidas por el Municipio no se concretaron. “El Intendente dijo que para la segunda semana de enero iba a estar terminada la planta, pero eso no pasó. Los vecinos siguen sin respuestas y nadie informa cuándo se va a resolver”, señaló.

El concejal también apuntó contra el incumplimiento de promesas públicas y lo que definió como una gestión sin planificación. “Se anunciaron 500 cuadras de mejorado, 50 de hormigón, una guardia pediátrica, garitas, semáforos. Nada de eso se cumplió”, enfatizó.

Durante la entrevista, Alvizo cuestionó además la falta de creatividad para generar recursos propios y puso como ejemplo la gestión de residuos: “Hay una ordenanza vigente para la separación en origen que permitiría reducir en un 50% los costos del relleno sanitario, pero no se aplica. El Municipio desaprovecha herramientas que permitirían ahorrar y mejorar servicios”.

Finalmente, el concejal vinculó la situación local con decisiones políticas nacionales y provinciales. “El gobierno municipal se alineó con Javier Milei en el balotaje, y ahora no hay recursos coparticipables para sostener ni lo básico. No pueden hacerse los distraídos. Esto también es consecuencia de sus decisiones”, afirmó.