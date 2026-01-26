La tormenta Fern golpea con fuerza a Estados Unidos: al menos diez muertos y más de 800 mil hogares sin luz

La tormenta invernal Fern azota con dureza a Estados Unidos, donde ya se confirmaron al menos diez muertes y más de 800 mil usuarios siguen sin suministro eléctrico. La situación llevó al presidente Donald Trump a declarar el estado de emergencia en diez estados, mientras las autoridades meteorológicas califican el fenómeno como uno de los más severos de las últimas décadas.

De acuerdo con los reportes oficiales, cinco personas murieron en Nueva York, tres en Texas y dos en Luisiana debido al frío extremo. Además, se registran graves afectaciones en el transporte, la energía y los servicios públicos en amplias zonas del país.

Uno de los datos más impactantes es que la tormenta provocó la mayor cantidad de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de covid-19. Según cifras oficiales, más de 11.000 vuelos fueron suspendidos y 17.000 sufrieron demoras, afectando principalmente a los aeropuertos del este y centro del país.

En el sur, los apagones masivos alcanzaron a más de un millón de hogares durante el fin de semana, especialmente en Tennessee, Mississippi y Luisiana, donde hubo fuertes acumulaciones de hielo. En Texas, el gobierno federal autorizó el uso de generación energética de respaldo en instalaciones críticas para evitar mayores cortes de luz.

Frente al riesgo sanitario, varias ciudades activaron medidas de emergencia. En Nueva York, rige el código azul, lo que flexibiliza los requisitos de ingreso a refugios para personas en situación de calle. Además, se desplegaron equipos para limpiar calles y aceras en medio de intensas nevadas.

El sistema educativo también se ve alterado: las clases fueron suspendidas en numerosas ciudades como Nueva York, Houston, Filadelfia, Boston, Washington y Memphis, entre otras. En varios casos, se implementaron esquemas de enseñanza remota.

Desde la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) advirtieron que el impacto de la tormenta persistirá en los próximos días. El Servicio Nacional de Meteorología prevé que las temperaturas seguirán en descenso, con mínimas de hasta -15°C en Nueva York y condiciones de hielo peligroso en la mitad oriental del país.

El gobierno estadounidense instó a la población a restringir al máximo los desplazamientos, priorizar el resguardo en sus hogares y atender a las recomendaciones locales.