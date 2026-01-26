Milei encabezará una nueva edición de la Derecha Fest en Mar del Plata

El presidente Javier Milei encabezará este martes una nueva edición de la Derecha Fest, el evento conservador que se realiza periódicamente desde 2024 y que en esta ocasión se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata, con entrada libre y gratuita. La jornada reunirá a funcionarios del Gobierno nacional, legisladores, dirigentes de La Libertad Avanza, militantes y público en general.

La actividad se llevará a cabo en el Horizonte Club de Playa, un complejo frente al mar ubicado en el sur de la ciudad, sobre avenida Martínez de Hoz 6230. Será la quinta edición de este encuentro, que el propio Presidente cerrará con un discurso. También hablarán otros referentes del espacio como Agustín Laje, Lilia Lemoine, Sergio Figliuolo (“Tronco”), Guillermo Montenegro y Nicolás Márquez, entre otros.

A diferencia de ediciones anteriores, esta vez el evento será abierto al público sin costo de ingreso, lo que, sumado a la realización en plena temporada de verano, genera expectativas de una convocatoria masiva. Según fuentes de la organización, la actividad no es oficial de La Libertad Avanza, pero contará con fuerte presencia de sus cuadros políticos.

Además del acto, el Presidente participará el lunes por la noche de una caminata por el centro de Mar del Plata, prevista para las 20:30 con punto de partida en la esquina de Güemes y Avellaneda. Estará acompañado por dirigentes como Sebastián Pareja –referente bonaerense del espacio– y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Desde el entorno de los organizadores explicaron que se espera la llegada de militancia local y delegaciones de distritos cercanos, entre ellos agrupaciones como “Las Fuerzas del Cielo”, vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. Solo esa organización planea movilizar entre 200 y 300 personas.

La Derecha Fest tuvo su primera edición en octubre de 2024 en Buenos Aires, y desde entonces se repitió en distintos puntos, incluyendo Montevideo y Córdoba. En varias oportunidades, Milei participó como orador principal, y el evento ha ganado notoriedad como parte de la estrategia de difusión de las ideas del oficialismo, en lo que el propio mandatario define como la “batalla cultural”.