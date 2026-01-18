El stand up paddle gana espacio en Santo Tomé con una competencia abierta

Este domingo 18, desde las 16, Santo Tomé sumará una nueva propuesta deportiva con la realización de la Primera Competencia Interina de Stand Up Paddle (SUP), una actividad abierta al público que se enmarca dentro del programa de verano de la ciudad.

La jornada combinará competencia y exhibición, con la participación de alumnos que forman parte de la iniciativa, y estará pensada como una alternativa recreativa para disfrutar en familia. Desde la organización señalaron que el objetivo es seguir ampliando la oferta deportiva local e incentivar la práctica de actividad física.

Además del espectáculo deportivo, durante el encuentro se instalará una carpa de salud donde se realizarán controles gratuitos de presión arterial y glucosa. La Academia de Guardavidas también acompañará la actividad, reforzando las medidas de seguridad.

El evento es impulsado por el municipio y está dirigido a toda la comunidad, que podrá acercarse a conocer y disfrutar de esta disciplina que gana cada vez más espacio en la región.