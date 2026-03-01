Dos allanamientos y cuatro personas detenidas por venta de drogas en Adelina Oeste

La Policía de Investigaciones realizó dos allanamientos en la zona sur oeste de nuestra ciudad y detuvo a cuatro personas en el marco de causas por venta de droga al menudeo. Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en Tomás Lubary al 3800 y en la zona de Monteagudo y Tomás Lubary, en el barrio Adelina Oeste.

Según se informó, fueron aprehendidos tres hombres —identificados por sus iniciales A.E.S., G.A.G. y C.M.B.— acusados de microtráfico. Además, una mujer, C.E.C., fue detenida por el mismo delito y también por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

En una de las viviendas allanadas funciona una despensa.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron 2.907 envoltorios de cocaína —entre trozos compactos y dosis fraccionadas para la venta— con un peso total de 1.611,3 gramos. En los domicilios encontraron además una importante suma de dinero -en moneda nacional y extranjera- un arma y municiones. Según se detalló, secuestararon $9.739.500 en efectivo, 1.120 dólares, una pistola calibre .32 marca Brevete con su cargador, 27 cartuchos intactos del mismo calibre.

Tras los allanamientos, la policía detuvo a cuatro personas.

También incautaron tres balanzas de precisión, recortes de nylon y papel satinado utilizados para el armado de dosis, y otros elementos con vestigios de cocaína y marihuana. Además distintos objetos que pueden ser de interés para la causa, como 15 teléfonos celulares, tres tablets, un posnet, dos cajas de seguridad y dos DVR.

Los elementos secuestrados durante los allanamientos.

La investigación fue impulsada a partir de tareas de análisis criminal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se encuadra en los lineamientos del Ministerio Público de la Acusación para este tipo de delitos. Por disposición del fiscal interviniente, Arturo Haidar, los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias de la Unidad Regional I y quedaron a disposición de la Justicia.

