Dos allanamientos y cuatro personas detenidas por venta de drogas en Adelina Oeste
Se trata de tres hombres y una mujer, quienes quedaron a disposición de la justicia. Durante los operativos también secuestraron estupefacientes, armas y dinero, además de otros elementos de interés para la causa.
La Policía de Investigaciones realizó dos allanamientos en la zona sur oeste de nuestra ciudad y detuvo a cuatro personas en el marco de causas por venta de droga al menudeo. Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en Tomás Lubary al 3800 y en la zona de Monteagudo y Tomás Lubary, en el barrio Adelina Oeste.
Según se informó, fueron aprehendidos tres hombres —identificados por sus iniciales A.E.S., G.A.G. y C.M.B.— acusados de microtráfico. Además, una mujer, C.E.C., fue detenida por el mismo delito y también por tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.
Durante los operativos, los investigadores secuestraron 2.907 envoltorios de cocaína —entre trozos compactos y dosis fraccionadas para la venta— con un peso total de 1.611,3 gramos. En los domicilios encontraron además una importante suma de dinero -en moneda nacional y extranjera- un arma y municiones. Según se detalló, secuestararon $9.739.500 en efectivo, 1.120 dólares, una pistola calibre .32 marca Brevete con su cargador, 27 cartuchos intactos del mismo calibre.
También incautaron tres balanzas de precisión, recortes de nylon y papel satinado utilizados para el armado de dosis, y otros elementos con vestigios de cocaína y marihuana. Además distintos objetos que pueden ser de interés para la causa, como 15 teléfonos celulares, tres tablets, un posnet, dos cajas de seguridad y dos DVR.
La investigación fue impulsada a partir de tareas de análisis criminal del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General y se encuadra en los lineamientos del Ministerio Público de la Acusación para este tipo de delitos. Por disposición del fiscal interviniente, Arturo Haidar, los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias de la Unidad Regional I y quedaron a disposición de la Justicia.