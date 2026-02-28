Hallaron sin vida al subdirector de Policía, Cristian Lemos

El subdirector de Policía Cristian Lemos, de 44 años, fue hallado sin vida este sábado por la mañana en el paraje El Chaquito, en jurisdicción del departamento La Capital. El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona a la central de emergencias 911, lo que motivó un inmediato despliegue policial.

Al arribar al lugar, efectivos de distintas dependencias constataron que se trataba del funcionario policial, quien se encontraba en actividad y se desempeñaba como jefe de la División Informaciones (D-2) de la Unidad Regional I de la Policía de Santa Fe. Un médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) confirmó el fallecimiento en el lugar.

Las primeras actuaciones y el examen médico preliminar indicaron la presencia de una herida de arma de fuego. Según trascendió de manera extraoficial, de acuerdo con los indicios relevados en la escena, la principal hipótesis que se investiga es la de una autodeterminación. No obstante, el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación ordenó la realización de peritajes criminalísticos y la correspondiente autopsia para determinar con precisión las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajaron agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) junto a personal de Homicidios, bajo directivas del fiscal interviniente. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la necropsia.

Lemos contaba con una extensa trayectoria dentro de la fuerza. En 2025 había sido designado subjefe de la Agrupación Unidades de Orden Público y, posteriormente, asumió al frente de la División Informaciones. Además, durante varios años se desempeñó como Inspector de Zona en Santo Tomé, función en la que mantuvo contacto directo con autoridades y vecinos de la ciudad. La noticia generó conmoción en el ámbito policial y entre quienes compartieron tareas con él a lo largo de su carrera.