El joven acusado de atropellar al matrimonio santotomesino en la Costanera seguirá detenido

Valentín Giordano, el joven imputado por el crimen vial que provocó la muerte del matrimonio santotomesino Marcos Arias y Norma López, continuará en prisión preventiva. Así lo resolvió la Justicia tras una audiencia solicitada por la defensa del acusado, que había pedido su liberación. El hecho ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en la Costanera de la ciudad de Santa Fe, cuando Giordano embistió a la pareja mientras cruzaba la avenida Almirante Brown junto a su hijo adolescente.

La fiscal Rosana Marcolín, a cargo del caso, explicó que se trató de una audiencia del artículo 225 del Código Procesal Penal, en la que se analizó si subsistían los riesgos procesales que justifican la detención. “La defensa pidió la libertad de Valentín Giordano”, confirmó la funcionaria, y explicó que desde la Fiscalía se expuso todo lo actuado durante el período de prisión preventiva.

En paralelo, la fiscal confirmó que hubo negociaciones recientes para arribar a un juicio abreviado, especialmente a pedido de los hijos de las víctimas. “Es un pedido especialmente realizado por las víctimas, esto quiero dejarlo bien en claro”, sostuvo. Y agregó: “La fiscalía no tiene problema en formular la acusación y hacer un juicio oral, pero también tenemos que tener en cuenta lo que quieren las víctimas, porque la realización de un juicio oral es muy dolorosa, hay que revivir todo”.

Marcolín remarcó que un juicio oral implica un proceso más largo, con posibles apelaciones y revisiones en otras instancias, por lo que la resolución por vía abreviada fue contemplada por las autoridades del Ministerio Público. “Estaban al tanto la Fiscalía Regional y la Fiscalía General”, señaló.

Sin embargo, el escenario cambió a partir de la presentación del pedido de libertad. “Los tiempos se acortaron y al final muy probablemente terminemos en un juicio oral, porque si no, no vamos a poder seguir resistiendo esta clase de pedidos”, afirmó la fiscal.

La imputación contra Giordano es por doble homicidio con dolo eventual, una figura que contempla penas de entre 8 y 25 años de prisión. “No son las mismas penas que otros hechos donde está involucrado el crimen en otras modalidades”, aclaró Marcolín, quien también recordó que existen antecedentes judiciales similares en Rosario.

De esta manera, la causa avanza hacia la instancia de acusación formal. A más de un año del hecho, todo indica que el proceso concluirá en un juicio oral, salvo que en las próximas semanas se logre retomar el camino del procedimiento abreviado con el consenso de todas las partes.