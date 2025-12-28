Lunes clave en Tribunales por el crimen de Jeremías: audiencias para los menores detenidos

Por Santotomealdía

Este lunes por la mañana comienza una etapa clave en la investigación por el brutal crimen de Jeremías Monzón, el adolescente santotomesino de 15 años que fue hallado sin vida el pasado lunes 23 de diciembre en un inmueble abandonado de la ciudad de Santa Fe. Las audiencias judiciales se realizarán desde las 8:00 y 8:45 en los tribunales santafesinos, con el objetivo de determinar la situación procesal de los menores implicados en el hecho.

La investigación tiene como principal apuntada a una adolescente de 16 años, que quedó registrada en cámaras de seguridad con Jeremías el día de su desaparición, el jueves 18 de diciembre. Para ella, la Fiscalía solicitará una medida de encierro especializado bajo la imputación de homicidio agravado. En cuanto a los otros menores detenidos, de 14 y 15 años, se desarrollará una audiencia de atribución del hecho, ya que por su edad no pueden ser penalmente responsables, según establece la ley.

Se espera que, una vez finalizadas las audiencias, los fiscales Gonzalo Iglesias (Fiscalía de Homicidios) y Francisco Cecchini (Fiscalía de Menores) tomen contacto con la prensa para brindar detalles oficiales sobre el proceso judicial y el avance de la causa.

Un video clave

Entre las novedades más relevantes de este fin de semana, trascendió que existiría un video grabado por uno de los adolescentes, en el que habría quedado registrado el momento del ataque mortal contra Jeremías.

Si bien no está confirmado que ese material ya esté en poder de los investigadores, se presume —a partir de testimonios y de la reconstrucción del caso— que el contenido podría encontrarse en los teléfonos secuestrados durante los allanamientos del viernes y sábado, lo que será motivo de análisis pericial en los próximos días.

Todos menores

Otro aspecto que genera incertidumbre es la cantidad exacta de menores involucrados. Si bien fuentes del caso hablaban hasta el sábado de tres adolescentes aprehendidos —entre ellos la joven de 16 años y dos varones de 14 y 15—, otras versiones indican que podría haber una cuarta persona involucrada.

Este lunes, tras las audiencias y las declaraciones oficiales de los fiscales, se espera que se confirme oficialmente si los detenidos son tres, si hay un cuarto implicado ya bajo custodia, o si resta localizar a otra persona.

La principal sospechosa

Hasta el momento, todo parece indicar que M. A., la adolescente de 16 años que se encontró con Jeremías el jueves 18, está seriamente involucrada en el homicidio.

Además de las imágenes que confirman su presencia junto a la víctima ese día, se la ubica en la escena del crimen mediante un video que circula entre los elementos investigados. La hipótesis más fuerte es que citó a Jeremías para entregarlo a otros adolescentes, en un marco que podría tener relación con conflictos personales.

Las redes sociales, fotografías y filmaciones aparecen como un eje central de la trama que derivó en el crimen. Una relación conflictiva, el manejo de imágenes privadas y discusiones por su difusión habrían sido factores determinantes en el desencadenamiento del ataque.

El cuerpo de Jeremías fue hallado el lunes 22, cuatro días después de su desaparición. (Crédito: José Busiemi)

Un crimen brutal

El caso generó una profunda conmoción en Santo Tomé y Santa Fe, donde se multiplican los pedidos de Justicia por Jeremías. El cuerpo del joven fue hallado el lunes 23 de diciembre en un galpón abandonado ubicado en calle J. J. Paso al 3700, en el barrio Chalet, frente al estadio de Colón.

La autopsia reveló que Jeremías fue asesinado de más de 20 puñaladas, lo que provocó un shock hipovolémico. El informe confirmó que la muerte ocurrió entre la tarde del 18 y la madrugada del 19, es decir, pocas horas después de su desaparición.

Jeremías salió de su casa el jueves 18 por la tarde, sin celular ni documentación, con la intención de encontrarse con la adolescente en la zona del FONAVI San Jerónimo, detrás de la cancha de Colón. Esa secuencia quedó captada por cámaras de seguridad.

Durante los días siguientes, la familia lo buscó intensamente hasta que, el lunes siguiente, su cuerpo fue hallado en estado de descomposición. La joven de 16 años fue ubicada recién el martes 24, cuando se presentó con su madre en un hogar de menores.

El caso es investigado por los fiscales Francisco Cecchini (Menores) y Gonzalo Iglesias (Homicidios), quienes trabajan en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI).

La audiencia de este lunes es el primer paso formal del proceso judicial que podría llevar al esclarecimiento del crimen y a la determinación de responsabilidades penales en un caso que ha sacudido profundamente a la comunidad.