Pullaro advierte que el Presupuesto nacional desatiende rutas y deudas con Santa Fe

En el marco de la discusión del Presupuesto 2026, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, cuestionó con dureza la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial, al tiempo que ratificó la oposición de su bloque legislativo a los artículos que implican recortes en educación pública y políticas de discapacidad.

El mandatario se expresó este viernes durante un acto realizado en la Estación Policial Sudoeste de Rosario, donde encabezó la entrega de 190 camionetas Chevrolet Montana para reforzar el patrullaje en la Unidad Regional II, adquiridas mediante licitación pública bajo la Ley de Emergencia en Seguridad.

Allí, el gobernador santafesino remarcó que "nuestro bloque se opuso al artículo 30", en alusión al apartado del Presupuesto que deroga puntos claves del financiamiento en educación, ciencia y discapacidad.

Pullaro también reclamó que el nuevo texto fiscal contemple las deudas que Nación mantiene con las provincias, y sostuvo que, en el caso de Santa Fe, "son sumamente importantes, referidas a la caja de jubilaciones y al pacto fiscal".

Uno de los señalamientos más duros fue sobre la infraestructura vial: "Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para rutas. El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de 360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe", afirmó. Y advirtió que "esto va a hacer que las rutas nacionales se sigan deteriorando".

En paralelo, Pullaro dedicó palabras al trabajo policial y celebró la baja de los índices de criminalidad en Rosario: "Queremos tener la provincia más segura de la República Argentina", afirmó. Y agregó: "Hace dos años, nadie creía que era posible lo que lograron: contener el delito y bajar la violencia".