Alvizo cuestionó el Presupuesto 2026 y advirtió por recortes en servicios esenciales

Por Santotomealdía



El Presupuesto Municipal 2026 será tratado este martes 30 de diciembre en el Concejo Municipal, en el marco de una nueva sesión de prórroga. De cara a ese debate, el concejal del PJ Rodrigo Alvizo expresó su preocupación por la orientación del proyecto presentado por el Ejecutivo y advirtió que, hasta el momento, no se emitieron dictámenes en ninguna de las comisiones a las que fue girado.

En diálogo con Nova al Día, por Radio Nova 97.5, Alvizo afirmó que el presupuesto muestra desajustes importantes en las prioridades de gasto, con "recortes en servicios básicos" y aumentos que consideró innecesarios en otras áreas. “Claramente había que invertir más dinero en alumbrado, semáforos y espacios verdes para mejorarle la calidad de vida a los vecinos de la ciudad”, planteó.

Además, cuestionó la previsión de gastos en servicios de ASSA, indicando que en 2023 se habían presupuestado más de $2.100 millones que no fueron ejecutados, y que ahora se prevé un gasto superior a $3.900 millones. “Queremos saber si efectivamente se va a pagar, porque el convenio firmado —que supuestamente son 60 cuotas— no lo tenemos, y tampoco sabemos qué se hizo con el dinero anterior”, expresó.

Desequilibrios inflacionarios

Alvizo fue especialmente crítico con algunas partidas incluidas en el proyecto: “Aumentar el 100% en difusión de actividades municipales y disminuir el mantenimiento del alumbrado público o de espacios verdes, es muy grave”, remarcó.

También señaló inconsistencias entre los supuestos macroeconómicos del Municipio y los de otros niveles del Estado: “El Gobierno nacional proyecta una inflación del 10,4% anual, la Provincia un 14%, y el Municipio entre un 25% y un 30%. Ese desfasaje es muy importante a la hora de analizar los números”.

En otro tramo de la entrevista, el concejal denunció que el proyecto prevé “un aumento del 342% en el alquiler de inmuebles”, algo que, según dijo, no se condice con el recorte en áreas sensibles para los vecinos.

Sin dictamen y con final abierto

Alvizo indicó que el Presupuesto fue remitido a las cuatro comisiones internas del Concejo, pero ninguna emitió dictamen hasta hoy, incluido el caso de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Por eso, estimó que el martes el expediente será debatido directamente durante la sesión.

“Seguramente nos vamos a conformar en comisión en el pleno, porque no hubo dictámenes anteriores. Así se resolverá si se pueden modificar algunos puntos”, explicó.

Consultado sobre el sentido de su voto, evitó confirmar una postura definitiva, pero fue categórico: “Si no podemos revertir todas estas situaciones, va a ser muy difícil que podamos acompañar este presupuesto”.

Obras proyectadas y nivel de ejecución

El concejal también se refirió a las obras incluidas en el Presupuesto, en particular a las que se financiarían a través del esquema de contribución por mejoras, anunciadas por el Ejecutivo para 2026. Señaló que el proyecto incluye detalles de algunas intervenciones menores, tanto con fondos propios como provinciales, pero cuestionó la baja ejecución de lo prometido este año.

“A principio de año se anunciaron 50 cuadras de asfalto y no se llegó ni al 10%, y de las 500 cuadras de mejorado proyectadas no se ejecutó ni la mitad”, recordó. Y agregó: “Una cosa es el presupuesto y otra es lo que se ejecuta. Y nosotros ni siquiera tenemos el presupuesto ejecutado completo del año en curso, lo que hace más difícil el análisis comparativo”.

La sesión está prevista para las 9:00 de la mañana del martes 30, y, según adelantó Alvizo, el Presupuesto sería el único tema en discusión, aunque no descartó que puedan incorporarse otros asuntos con dictamen.