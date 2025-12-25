Un joven de Sauce Viejo fue golpeado y quedó inconsciente a la salida de un boliche en Santa Fe

Un joven de 18 años, oriundo de Sauce Viejo, fue golpeado y quedó inconsciente a la salida de un boliche ubicado sobre la Ruta Nacional 168, en la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en las primeras horas de la mañana de Navidad, y la víctima debió ser trasladada al hospital con un traumatismo de cráneo leve.

Según los primeros testimonios, el joven fue derribado con una traba mientras intentaba escapar de una situación violenta, y al caer golpeó su cabeza contra el suelo. Minutos después, fue atendido por una ambulancia privada escoltada por personal de Infantería y derivado al Hospital José María Cullen, donde quedó internado en observación.

La madre del joven, Alicia, relató a Aire de Santa Fe que su hijo había salido por primera vez a un boliche junto a un amigo. “Son dos chicos muy sanos, nunca habían salido a un boliche. A la salida alguien empezó a insultar a mi hijo y cuando se dieron cuenta de que no era una broma, empezó a correr”, explicó.

“Supuestamente le pusieron una traba, cayó y lo golpearon. Hay testimonios de que lo agarraron a patadas. Mi hijo no se acuerda de nada, quedó inconsciente”, agregó. También señaló que el agresor sería un hombre mayor, y no de la misma edad que los jóvenes.

“Tiene un golpe en la cabeza, está todo vendado, le van a hacer puntos. Los estudios dieron bien, gracias a Dios, pero estaba todo sucio, con las rodillas raspadas. Yo siento como que lo arrastraron, como que lo revolcaron”, detalló Alicia.

Aunque el joven se encuentra estable y en recuperación, permanece bajo atención médica. Su familia pidió que posibles testigos aporten información que ayude a esclarecer lo sucedido.

“El amigo lloraba, se culpa por no haber podido ayudarlo, por verlo tirado todo golpeado. Son chicos que no saben lo que es la calle. Esta gente anda con armas, con cuchillos, te apuñalan, te matan”, expresó la madre, visiblemente conmocionada.