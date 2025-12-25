Trump confirmó que el Ejército estadounidense atacó al Estado Islámico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes 25 de diciembre que ordenó lanzar ataques aéreos contra posiciones del Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria, una operación ejecutada por el Comando Africano de EE.UU. (AFRICOM) con autorización del Gobierno nigeriano.

“Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista ISIS en el noroeste de Nigeria”, escribió Trump en Truth Social, su red social personal. En su publicación, el mandatario aseguró que los blancos del operativo fueron responsables de atacar “principalmente a cristianos inocentes, a niveles no vistos en muchos años, e incluso siglos”.

Trump afirmó además que había advertido previamente a los grupos armados que, si no cesaban las masacres, “se desataría un infierno”. Y concluyó su mensaje con una frase provocadora: “Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una feliz Navidad a todos, incluidos los terroristas muertos”.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, confirmó posteriormente que los bombardeos contaron con el aval del Gobierno de Nigeria. “Agradecemos el apoyo y la cooperación del Gobierno de Nigeria. Habrá más”, aseguró. Desde AFRICOM también se precisó que el ataque se llevó a cabo en el estado de Sokoto, y que resultaron muertos varios combatientes del Estado Islámico.

“Estos ataques letales contra el Estado Islámico demuestran la fuerza de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro compromiso con la eliminación de amenazas terroristas contra los estadounidenses, tanto en el país como en el extranjero”, manifestó el organismo militar en un comunicado.

Las operaciones ocurren semanas después de que Trump amenazara públicamente con intervenir militarmente en Nigeria si las autoridades del país africano no frenaban la supuesta persecución contra cristianos. A comienzos de noviembre, había declarado que EE.UU. podría “entrar con todas las armas en la mano” para “aniquilar a los terroristas islámicos que cometen estas horribles atrocidades”.

Sin embargo, organismos internacionales y expertos en seguridad advierten que la violencia en Nigeria afecta por igual a cristianos y musulmanes, y que su motivación responde más a conflictos económicos, territoriales y de poder que a cuestiones estrictamente religiosas.

En ese sentido, especialistas citados por agencias como Reuters señalaron que grupos armados que operan en zonas del norte y centro del país actúan con lógica criminal, secuestrando civiles y exigiendo rescates, y que sus víctimas no se concentran en una sola religión.

La situación en Nigeria ha sido objeto de preocupación en los últimos años por la proliferación de bandas armadas, milicias extremistas y células vinculadas a ISIS y Boko Haram, especialmente en las regiones rurales. El conflicto se ha cobrado miles de vidas y ha provocado desplazamientos masivos de población.