El papa León XIV celebró su primera misa de Navidad y pidió por la paz mundial

El papa León XIV celebró este miércoles a la noche su primera misa de Navidad como Sumo Pontífice, en una emotiva ceremonia en la basílica de San Pedro, en el Vaticano. Ante miles de fieles que siguieron la liturgia dentro del templo y desde pantallas gigantes en la plaza, el Papa envió un mensaje centrado en la caridad, la esperanza y la paz mundial.

Poco antes de la misa, el Papa salió brevemente a saludar a los más de 5.000 fieles congregados en la Plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia. Ya dentro del templo, y en su mensaje navideño, afirmó:

“Jesús es nuestra paz porque nos libera del pecado y nos enseña a vivir de manera responsable. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino el fruto de reconocer nuestras propias faltas, pedir perdón y comprometernos con los demás”.

En su tradicional bendición Urbi et Orbi, ofrecida desde el balcón de la basílica, el Papa —de origen estadounidense y peruano, nacido Robert Prevost— pidió “justicia, paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria”, y renovó su llamado al diálogo para terminar con la guerra en Ucrania.

“Cada uno de nosotros puede y debe hacer lo que le corresponde para rechazar el odio, la violencia y la confrontación, y practicar el diálogo, la paz y la reconciliación”, expresó el Pontífice, quien fue elegido el pasado 8 de mayo y afronta su primera Navidad al frente de la Iglesia Católica.

León XIV también envió un saludo especial a los cristianos que viven en Medio Oriente, en referencia a su reciente visita al Líbano, y expresó: “He escuchado sus temores y conozco su sentimiento de impotencia ante dinámicas de poder que los superan”.

En otro tramo de su mensaje, el Papa encomendó “al Príncipe de la Paz todo el continente europeo”, y pidió que Europa mantenga vivo un espíritu solidario, fiel a sus raíces cristianas y acogedor con quienes sufren necesidad.

A su vez, imploró “paz y consuelo para las víctimas de todas las guerras que se libran en el mundo, especialmente aquellas olvidadas”, y mencionó a países como Sudán, Sudán del Sur, Malí, Burkina Faso y la República Democrática del Congo, afectados por conflictos muchas veces invisibilizados.

Finalmente, pidió por la situación en Haití, para que “cese toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación”.