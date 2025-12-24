Violento episodio Villa Adelina Oeste: un hombre fue detenido tras resistirse a la policía

Por Santotomealdía



Un violento episodio se registró este martes por la noche en la zona sur de nuestra ciudad, donde un hombre fue aprehendido tras resistirse al accionar policial luego de ser señalado por un vecino como presunto intruso en una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:40, en inmediaciones de 13 de Diciembre y Frenguelli, en el barrio Villa Adelina Oeste. Personal del Comando Radioeléctrico fue comisionado por la Central de Emergencias 911 ante el alerta por la presencia de un hombre que habría ingresado a una casa.

Al arribar al lugar, los efectivos observaron a un sujeto cuyas características coincidían con las aportadas por el aviso. Al notar la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado.

En ese momento, un vecino de 51 años salió de su vivienda y aseguró reconocer al individuo, indicando que lo tenía registrado en las cámaras de seguridad de su cochera y del patio delantero. Ante esta situación, se produjo un forcejeo con los uniformados y una resistencia activa al procedimiento.

Finalmente, el hombre fue reducido y aprehendido, aunque la situación se tornó aún más tensa cuando, durante el traslado al móvil policial, varios vecinos se congregaron en el lugar e increparon al detenido.

Como consecuencia de la resistencia ofrecida, tanto el aprehendido, de 31 años, como un efectivo policial resultaron con lesiones. El caso quedó caratulado como resistencia a la autoridad y quedó a disposición de la Justicia.