Venezuela denunció ante la ONU una “extorsión histórica” por parte de EE.UU.

Venezuela denunció este martes ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo que calificó como “la mayor extorsión conocida en su historia”, en alusión directa a las acciones desplegadas por el gobierno de los Estados Unidos.

Durante su intervención en el foro internacional, el representante permanente venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, afirmó que el país sudamericano enfrenta un “gigantesco crimen de agresión en desarrollo”, fuera de todo parámetro legal o precedente histórico. El diplomático denunció además que desde EE.UU. se han lanzado amenazas explícitas contra la integridad territorial de Venezuela.

Acusaciones directas a Trump

Moncada aseguró que el presidente estadounidense, Donald Trump, exigió el pasado 16 de diciembre que Venezuela entregue sus tierras, petróleo y minerales, bajo amenaza de una ofensiva militar. Según el funcionario, la declaración se interpreta como un ultimátum y una violación flagrante del derecho internacional.

“El mundo debe saber que la amenaza no es Venezuela, sino el actual Gobierno de los EE.UU.”, expresó Moncada ante la ONU. Según su exposición, las acciones de Washington no se limitan a Venezuela sino que forman parte de un plan de dominación continental. En ese sentido, denunció que su país es “el primer objetivo de un plan mayor” de alcance regional.

Operaciones militares en el Caribe

La denuncia venezolana se enmarca en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos, que desde agosto mantiene el mayor despliegue militar de las últimas décadas en aguas del Caribe. Aunque la Casa Blanca justificó inicialmente el operativo como parte de una estrategia contra el narcotráfico, Caracas sostiene que el verdadero objetivo es el control de los recursos energéticos venezolanos.

Según Venezuela, al menos dos buques petroleros fueron incautados en las últimas semanas por las fuerzas estadounidenses, y más de 100 personas murieron como resultado de ataques contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico. Las autoridades norteamericanas no han presentado pruebas públicas que vinculen a estas embarcaciones con actividades ilegales.

Moncada denunció que estas acciones se llevan a cabo sin que exista un conflicto armado declarado y en abierta violación del derecho internacional. También criticó el hecho de que EE.UU. no haya difundido registros audiovisuales de los ataques, lo que, según dijo, demuestra su carácter clandestino y su falta de justificación legal.

Apoyos internacionales

La posición de Venezuela recibió respaldo de Rusia y China, que expresaron su rechazo a cualquier acción que viole la soberanía de otros países. El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con Nicolás Maduro a principios de diciembre, en la que reafirmó su apoyo a la defensa de la soberanía venezolana.

China, por su parte, también repudió las acciones unilaterales de intimidación y subrayó la importancia del respeto al derecho internacional y a los principios de no intervención.

Advertencia de Maduro

En paralelo, el presidente Nicolás Maduro envió una carta a los Estados miembros de la ONU, en la que alertó sobre una escalada de acciones de extrema gravedad por parte del gobierno estadounidense. En su mensaje, advirtió que las operaciones impulsadas por Washington amenazan con desestabilizar no solo a Venezuela, sino a toda la región del Caribe y al sistema internacional en su conjunto.

La denuncia de Caracas ante el Consejo de Seguridad se suma a una serie de gestiones diplomáticas destinadas a frenar lo que considera una política de agresión directa, en un escenario regional cada vez más sensible.