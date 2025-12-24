Zelenski presentó un nuevo plan de paz para Ucrania con apoyo de Estados Unidos

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dio a conocer esta semana los lineamientos del nuevo plan de paz elaborado junto a Estados Unidos. Se trata de una propuesta de 20 puntos que busca establecer un acuerdo que ponga fin al conflicto con Rusia, e incluye temas sensibles como el estatus territorial del Donbás, la soberanía nacional, las garantías de seguridad y el futuro vínculo de Ucrania con la OTAN y la Unión Europea.

Zelenski reveló que el documento fue transmitido formalmente por emisarios estadounidenses a representantes del Kremlin y que se espera una respuesta en las próximas horas o días. Según explicó, el plan no exige que Ucrania renuncie a integrar la OTAN, como sí planteaban versiones anteriores del acuerdo impulsadas desde Moscú. Aclaró que será la alianza la que defina si acepta o no el ingreso del país, y que Kiev no modificará su Constitución para prohibirlo.

Otro de los puntos centrales del documento es la definición territorial. Zelenski admitió que todavía no hay consenso con Estados Unidos sobre la situación de la región de Donetsk ni sobre la central nuclear de Zaporiyia. Aunque evitó anticipar una posición definitiva, expresó la disposición de Ucrania a dialogar con la parte norteamericana e incluso con Rusia a nivel de jefes de Estado, para destrabar los temas más delicados.

En términos políticos e institucionales, el presidente ucraniano indicó que si se alcanza un acuerdo con Moscú, el documento podría ser sometido a referendo nacional o aprobado por el Parlamento. En ambos casos, aclaró que su entrada en vigencia dependerá de que el mecanismo elegido tenga carácter vinculante. Además, señaló que una eventual consulta popular podría realizarse en simultáneo con elecciones presidenciales, en caso de que los plazos lo permitan.

La propuesta también contempla un esquema de garantías internacionales de seguridad, bajo el modelo del artículo 5 de la OTAN, el compromiso de mantener un estatus no nuclear para Ucrania, la creación de fondos internacionales para la reconstrucción, acuerdos comerciales estratégicos con Estados Unidos y Europa, y una política educativa orientada a la promoción de la paz, la tolerancia y la no discriminación.

Aunque aún no hubo un pronunciamiento oficial por parte del gobierno ruso, el portavoz del Kremlin confirmó que el documento está siendo analizado por expertos y que se aguarda una evaluación más precisa por parte de la delegación estadounidense sobre el resultado de sus conversaciones con Kiev y los socios europeos. La última reunión entre las partes se realizó en Miami, donde funcionarios de ambos gobiernos coincidieron en calificar las negociaciones como constructivas.

Desde Moscú, se insiste en que cualquier solución duradera debe contemplar las causas estructurales del conflicto, como la expansión de la OTAN hacia el este, la seguridad de la población rusoparlante en territorio ucraniano y el reconocimiento de la soberanía rusa sobre Crimea y las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de este nuevo intento de acercamiento, en medio de una guerra que ya lleva casi tres años, con consecuencias humanitarias, económicas y geopolíticas de alcance global.