Cómo funcionarán los servicios municipales durante el 24 y 25 de diciembre

Por Santotomealdía



Con motivo de la celebración de Navidad, la Municipalidad de Santo Tomé informó cómo funcionarán los servicios durante este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre. No habrá atención al público en ninguna dependencia, aunque se mantendrán activas las guardias de los servicios esenciales.

En relación a la recolección de residuos domiciliarios, el miércoles 24 el servicio funcionará con normalidad, mientras que el jueves 25 no habrá recolección.

El Cementerio Municipal permanecerá abierto ambos días, en su horario habitual: de 8 a 12:30 y de 15 a 19 horas.

Las Unidades Veterinarias Municipales no prestarán atención al público durante estas jornadas.

Para consultas o reclamos vinculados a los servicios municipales, estará habilitada la línea telefónica 0800 555 6464, en el horario de 10 a 16 horas.

En cuanto a las denuncias por uso o comercialización de pirotecnia, se solicita que sean realizadas con la mayor claridad y precisión posible, a fin de permitir una intervención eficaz por parte de los equipos asignados. Los canales disponibles son dos números de WhatsApp, que atenderán desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada: 342 5462862 y 342 5328056.

Además, se mantienen activas las guardias telefónicas de atención las 24 horas en casos de emergencia vinculados a problemáticas sociales. Para situaciones de violencia de género o abuso sexual infantil, el número habilitado es 342 5459267. En tanto, para urgencias relacionadas con el área de Niñez, Adolescencia y Familia, el contacto disponible es 342 6109639.