Detuvieron a un hombre que circulaba en un auto robado hace diez años

Por Santotomealdía



Un hombre de 28 años fue aprehendido en nuestra ciudad mientras circulaba en un vehículo robado hace diez años, según informó oficialmente la Policía. El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, que interceptó al conductor cuando se desplazaba en un automóvil Volkswagen Fox, color negro.

Durante el chequeo de datos del rodado a través de frecuencia radial, se confirmó que el auto presentaba un pedido de secuestro activo, motivo por el cual se procedió a su inmediata retención y al traslado del conductor en calidad de aprehendido.

La verificación mediante los sistemas Cóndor y SISCOP arrojó resultado positivo, estableciendo que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 5 de abril de 2015, en el marco de una causa judicial caratulada como hurto calificado por escalamiento.

El requerimiento original fue emitido por la Fiscalía de San Carlos Centro, a cargo de la Dra. Clelia Trocero, con intervención de la Comisaría Segunda de la Unidad Regional XI – Las Colonias.

San Carlos Centro está ubicada a unos 40 kilómetros de nuestra ciudad, y forma parte del departamento Las Colonias. La causa en cuestión se remonta a una década atrás, aunque el vehículo nunca había sido recuperado hasta este lunes, cuando fue localizado en Santo Tomé.

Se dio intervención a la autoridad judicial competente, y se continúan con las actuaciones de rigor para determinar el grado de responsabilidad del detenido en relación con la causa original.