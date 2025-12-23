Ecuador: condenan a 16 militares por la desaparición forzada y asesinato de cuatro menores

Un tribunal de Ecuador condenó este lunes a 16 militares por la desaparición forzada y asesinato de cuatro niños afrodescendientes, de entre 11 y 15 años, ocurrida en diciembre de 2024 en Guayaquil, uno de los puntos más violentos del país. Once de los condenados recibieron penas de 34 años y 8 meses de prisión, mientras que otros cinco militares fueron sentenciados a 30 meses tras acogerse a la figura de cooperación eficaz.

Las víctimas fueron detenidas de manera irregular por una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el 8 de diciembre de 2024, cuando salían a jugar al fútbol, según testimonios y videos presentados en el juicio. Días después, sus cuerpos calcinados aparecieron en una zona de manglar cercana a una base militar, con heridas de bala y signos de tortura.

Durante el juicio, los cinco soldados que colaboraron con la investigación confesaron que sus compañeros vejaron, insultaron y golpearon fuertemente a los menores, incluso con armas. Uno de ellos entregó un video donde un soldado le dice a una de las víctimas: “Agradece, negro, que no te metí un tiro”.

El tribunal aceptó el pedido de la Fiscalía General del Estado y condenó a los 16 militares, mientras un teniente coronel fue absuelto. Además de las penas de prisión, los jueces impusieron una multa conjunta de 376.000 dólares y una indemnización de 10.000 dólares a cada familia. También ordenaron que los condenados pidan disculpas públicas y que se publique un extracto de la sentencia en el diario de mayor circulación nacional.

El juez Jovanny Suárez, ponente del fallo, afirmó que la Fiscalía logró demostrar que los menores fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos, y que vivieron momentos de horror antes de ser asesinados. El magistrado destacó la importancia de los testimonios brindados por los cooperadores, que permitieron reconstruir los hechos y exponer la participación directa de los militares condenados.

Tras conocerse la sentencia, familiares, vecinos y allegados de las víctimas celebraron en las afueras del tribunal al grito de “justicia”. El caso generó una fuerte conmoción en Ecuador y reavivó las denuncias de organismos de derechos humanos, que advierten sobre el aumento de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, desplegadas en tareas de seguridad interna desde 2024 como parte de la política oficial de mano dura contra el narcotráfico.

El fallo representa una sentencia histórica en un contexto de creciente militarización, y abre un debate urgente sobre los límites del uso de la fuerza en tareas de control social y la responsabilidad institucional ante violaciones graves a los derechos humanos.