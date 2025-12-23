Trump amenaza a Maduro y confirma que EE.UU. se quedará con el petróleo incautado

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una dura advertencia al gobierno de Venezuela y confirmó que su administración retendrá el petróleo incautado en buques interceptados en aguas del Caribe, como parte de una política cada vez más agresiva hacia el país sudamericano.

“Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”, declaró Trump en una rueda de prensa desde Mar-a-Lago, en Florida. Consultado sobre si el objetivo final de la presión es forzar la salida del presidente Nicolás Maduro, el mandatario estadounidense respondió que “eso depende de él”, aunque insistió en que sería “inteligente de su parte dejar el poder”.

Trump confirmó que su gobierno decidió quedarse con el petróleo incautado y con los buques que lo transportaban. “Nos lo quedaremos. Puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas. También nos quedamos con los barcos”, afirmó. Entre los cargamentos confiscados figura un buque con 1,9 millones de barriles de crudo venezolano, interceptado el 10 de diciembre.

Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue militar sin precedentes en el Caribe, bajo la justificación inicial de combatir el narcotráfico. Sin embargo, el discurso oficial ha virado hacia un enfoque abiertamente económico, con énfasis en los intereses energéticos de empresas estadounidenses en la región.

Trump reiteró sus acusaciones contra el régimen venezolano por su presunta vinculación con el tráfico de drogas y el ingreso de criminales a EE.UU. También señaló que existen acciones en curso para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas.

En paralelo, Trump presentó un ambicioso plan para renovar la Armada de su país. Anunció la construcción de una nueva clase de buques de guerra, a la que denominó “Flota Dorada”, y que, según dijo, estará equipada con misiles hipersónicos, cañones electromagnéticos y láseres de alta potencia. “Será el buque más grande, rápido y poderoso jamás construido”, aseguró.

Del otro lado, el presidente Nicolás Maduro calificó las acciones de Estados Unidos como actos de “piratería” y denunció una “escalada de extrema gravedad”. Venezuela anunció que este martes presentará una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que alegará que las acciones estadounidenses violan el derecho internacional y amenazan la estabilidad de toda la región.

En una carta enviada a los Estados miembros de Naciones Unidas, Maduro alertó sobre las consecuencias de esta ofensiva y acusó a Washington de buscar el control ilegal de los recursos energéticos venezolanos. Por su parte, Rusia expresó su apoyo a Venezuela y anticipó que brindará cooperación, mientras que China repudió cualquier acción que vulnere la soberanía de otros países o constituya actos unilaterales de intimidación.

La tensión entre Caracas y Washington vuelve a escalar, con un trasfondo que combina conflicto geopolítico, recursos estratégicos y amenazas militares. Mientras Estados Unidos avanza con su nueva estrategia en América Latina, Venezuela intenta movilizar apoyos diplomáticos y resistir una presión internacional cada vez más directa.