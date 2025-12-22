FESTRAM levantó el paro tras la convocatoria a paritarias para el lunes 29 de diciembre

Por Santotomealdía



Este lunes por la tarde, la Asociación de Trabajadores y Empleados Municipales (ASTEOM) confirmó que FESTRAM dejó sin efecto el plan de lucha anunciado para esta semana, tras recibir una propuesta de los intendentes paritarios para retomar las negociaciones salariales.

La reunión está prevista para el próximo lunes 29 de diciembre, y se desarrollará en el marco de la paritaria provincial. La convocatoria se conoció en las últimas horas y fue considerada como un gesto positivo por parte de los representantes gremiales, quienes destacaron la importancia de privilegiar el diálogo social como herramienta de resolución de los conflictos colectivos.

En ese contexto, quedaron suspendidas las asambleas y movilizaciones que estaban previstas para este martes 23, así como el paro de 24 horas dispuesto para el lunes 29. La decisión fue comunicada oficialmente a través de un comunicado emitido por ASTEOM.

“Esperamos que por este camino se llegue a un acuerdo que traiga alivio al conjunto de trabajadores y trabajadoras municipales de la provincia de Santa Fe”, expresaron desde el gremio local.

Además, anunciaron que durante la semana realizarán rondas informativas en las distintas dependencias de trabajo, con el objetivo de acercar detalles sobre el estado de las negociaciones y el nuevo escenario paritario.

La medida de fuerza había sido definida la semana pasada por FESTRAM, en reclamo por la falta de convocatoria del gobierno provincial a la paritaria y en rechazo a los posibles impactos de la reforma laboral nacional. Ahora, con la reapertura del diálogo en el horizonte, los gremios esperan avances concretos que mejoren la situación salarial del sector.