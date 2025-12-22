Denunciaron la desaparición de la joven que estuvo con Jeremías Monzón el jueves

Por Santotomealdía



Este lunes se radicó una denuncia por averiguación de paradero en la ciudad de Santa Fe, luego de que familiares reportaran la desaparición de Milagros Altamirano, una adolescente de 16 años que vive en el FONAVI San Jerónimo. Se trata de la joven que, según la información brindada por allegados a Jeremías Monzón, habría estado con él el jueves por la tarde, poco antes de que se perdiera todo rastro del adolescente santotomesino.

La denuncia fue realizada por Olga Giménez, abuela de Milagros, en la Subcomisaría 1°, ubicada en la misma zona. La mujer expresó que su nieta no aparece desde el sábado 20 de diciembre. De acuerdo con la constancia policial a la que accedió Santotomealdía, la abuela de la joven manifestó que la chica había estado preocupada por la desaparición de Jeremías Monzón, de 15 años, y que la notó "con mucho miedo" en los días previos.

Ante esta situación, la policía dio intervención al fiscal de turno, quien ordenó la activación del protocolo correspondiente y dispuso que se aguarden nuevas directivas por los canales oficiales.

Este nuevo caso ocurre mientras continúa la búsqueda de Jeremías Monzón, visto por última vez el jueves por la tarde en nuestra ciudad. La desaparición del adolescente generó una gran conmoción en la comunidad, con la activación del Alerta Sofía y la difusión nacional del caso a través de Missing Children Argentina.