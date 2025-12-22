“El festejo de uno no puede causar el sufrimiento del otro”: Chena recordó la vigencia de la ordenanza de pirotecnia cero

La concejala Alejandra Chena manifestó su compromiso con la ordenanza de pirotecnia cero, que declara a nuestra ciudad como territorio libre de pirotecnia, y llamó a promover celebraciones más responsables, inclusivas y respetuosas con la comunidad y el ambiente.

En ese sentido, la edil socialista destacó la importancia de avanzar hacia prácticas que prioricen el bienestar de las propias personas, los animales y el entorno. “El festejo de uno no puede causar el sufrimiento del otro. La pirotecnia sonora genera consecuencias negativas que muchas veces se naturalizan, pero afectan seriamente a personas con hipersensibilidad auditiva, a adultos mayores, a niños y niñas, y especialmente a los animales”, afirmó.

La ordenanza vigente prohíbe la fabricación, tenencia, comercialización y uso de elementos de pirotecnia, permitiendo únicamente fuegos artificiales visuales y silenciosos, que deben contar con autorización previa.

Chena subrayó que el objetivo no es limitar los festejos, sino transformarlos. “No se trata de prohibir la celebración, sino de repensarla. Podemos celebrar de otras maneras, sin ruido, sin riesgos y con mayor conciencia social”, sostuvo.

La normativa se apoya en estudios médicos que advierten que los ruidos explosivos pueden alcanzar niveles cercanos a los 140 decibeles, generando daños auditivos y altos niveles de estrés. En esa línea, Chena expresó: “La pirotecnia no es solo una molestia: tiene efectos reales y comprobados sobre la salud, especialmente en personas con trastornos del espectro autista, adultos mayores, niños y niñas, además del impacto negativo en los animales”.

Por último, la concejala remarcó el valor del trabajo colectivo para lograr un cambio cultural sostenido y pidió a la comunidad que respete la ordenanza vigente. “Estas decisiones requieren compromiso del Estado, pero también de la ciudadanía. La pirotecnia cero es una construcción colectiva que pone en el centro el cuidado y el respeto por el otro”, concluyó.