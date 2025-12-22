Rusia investiga como asesinato la muerte de un jefe militar tras una explosión en Moscú

El teniente general Fanil Sarvárov, jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió este lunes luego de que su vehículo explotara en un aparcamiento ubicado en la zona sur de Moscú.

Según informó el Comité de Investigación de Rusia, la explosión fue provocada por un artefacto explosivo colocado bajo el chasis del automóvil, que se activó en horas de la mañana del 22 de diciembre en la calle Yaseneva. El militar falleció a causa de las heridas sufridas en el lugar.

Por el hecho, se abrió una causa penal bajo los cargos de asesinato cometido de forma peligrosa para el público y tráfico ilegal de sustancias explosivas, conforme a los artículos 105 y 222.1 del Código Penal ruso.

El organismo judicial indicó que investigadores forenses del aparato central fueron enviados a Moscú para colaborar con la pesquisa. Se están realizando pericias médico-legales y explosivistas, además de la revisión de grabaciones de videovigilancia y la toma de testimonios a testigos y personas que presenciaron la explosión.

La vocera del Comité, Svetlana Petrenko, señaló que se están considerando distintas hipótesis sobre la autoría del atentado, y que una de las líneas de investigación apunta a una posible implicación de servicios especiales ucranianos.

El avance de la investigación permanece bajo supervisión directa del aparato central del Comité de Investigación ruso.