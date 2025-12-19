Roma cobrará entrada para acceder a la Fontana di Trevi desde febrero de 2026

La ciudad de Roma comenzará a cobrar una entrada de dos euros a los turistas que deseen acceder al sector más cercano de la Fontana di Trevi, a partir del 1 de febrero de 2026. Así lo anunció este viernes el alcalde de la capital italiana, Roberto Gualtieri, en el marco de una iniciativa destinada a reducir la masividad de visitantes y recaudar fondos para financiar la gratuidad de los museos romanos.

El famoso monumento, uno de los más emblemáticos de Italia, seguirá siendo visible de forma gratuita desde la distancia, ya que se encuentra en una plaza pública. Sin embargo, el ingreso a la zona justo frente a la fuente —donde habitualmente se arrojan monedas— estará reservado únicamente para quienes abonen la entrada, explicó el mandatario.

“Creemos que este sistema no limitará la experiencia de la Fontana de Trevi, ya que el coste es muy bajo, casi simbólico. Esto nos permitirá reducir un poco la aglomeración de turistas y, al mismo tiempo, obtener recursos para financiar una gran novedad: la gratuidad de los museos en Roma”, sostuvo Gualtieri.

Junto con la Fontana di Trevi, la medida alcanzará a otros cinco sitios culturales: la Villa de Massenzio, el Museo Napoleónico, el Museo de Escultura Antigua Giovanni Barracco, el Museo Carlo Bilotti y el Museo Pietro Canonica. En estos casos, el costo de la entrada será de cinco euros.

Solo los residentes de Roma estarán exentos del pago, tanto en la Fontana como en los otros espacios incluidos en la iniciativa. Para ello, se habilitarán dos carriles de acceso diferenciados: uno para turistas que deberán abonar su entrada y otro exclusivo para residentes, con acceso libre.

Según estimaciones oficiales, la medida podría aportar alrededor de 6,5 millones de euros al año, una vez descontados los costos de gestión. Las entradas estarán disponibles a través de una plataforma digital exclusiva para compras anticipadas, además de puntos físicos como museos o centros de información turística.

La decisión del gobierno romano llega tras años de debate en torno al manejo del turismo masivo en monumentos históricos. La Fontana di Trevi es el segundo lugar más visitado de la ciudad, solo superado por el Coliseo Romano, y cada día recibe miles de visitantes, muchos de los cuales deben hacerlo en condiciones de alta congestión y bajo riesgo de carteristas.