Donald Trump no descartó iniciar una guerra con Venezuela

En una entrevista telefónica concedida a la cadena NBC News, el presidente de Estados Unidos Donald Trump sostuvo que “no descarta” iniciar una guerra con Venezuela, en medio de una nueva escalada de tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro.

Consultado de forma directa sobre si contemplaba una acción militar, Trump respondió: “No lo descarto”, dejando abierta la posibilidad de un conflicto armado entre ambos países.

Las declaraciones se produjeron horas después de que el mandatario defendiera públicamente la orden de bloqueo contra buques petroleros sancionados, emitida días atrás, y respaldara los ataques navales recientes ejecutados por el Comando Sur en el Pacífico Oriental.

“Si los barcos siguen navegando tontamente, terminarán en puertos estadounidenses”, advirtió Trump, luego de que Maduro ordenara escolta militar a las embarcaciones que exportan petróleo venezolano.

El jefe de la Casa Blanca vinculó las acciones contra buques venezolanos con la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que acusó al gobierno de Maduro de financiar “narcoterrorismo” con ingresos del petróleo. Aunque no confirmó un plan concreto para derrocar al presidente venezolano, dejó una frase contundente: “Él sabe lo que yo quiero, y lo sabe mejor que nadie”.

Las palabras de Trump generaron una inmediata y tensa respuesta desde Caracas. Maduro calificó sus declaraciones como “absolutamente irracionales” y prometió una “defensa irregular asimétrica” en caso de cualquier intento de intervención militar. A su vez, acusó a Estados Unidos de practicar una “piratería naval criminal”.

Por su parte, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez llamó a los gobiernos de Brasil, Colombia y México a rechazar lo que definió como una amenaza regional. Aunque hasta el momento la reacción de los países vecinos fue cautelosa, se manifestaron en contra de cualquier escalada militar en América Latina.

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de EE.UU. confirmó en las últimas horas que ejecutó ataques cinéticos letales contra dos embarcaciones vinculadas, según indicaron, a Organizaciones Terroristas Designadas, en aguas internacionales. Estas acciones dejaron al menos cinco muertos entre miércoles y jueves.

Mientras tanto, Trump continúa con su campaña para consolidar su posición interna, y volvió a centrar parte de su discurso en asuntos de defensa y seguridad. Sin embargo, evitó profundizar públicamente sobre Venezuela durante su última aparición, a pesar de la expectativa generada por sus declaraciones en NBC.

El clima de tensión crece en la región y el riesgo de una crisis diplomática o militar se mantiene latente, en un escenario en el que las decisiones de Estados Unidos podrían tener consecuencias geopolíticas para toda América Latina.