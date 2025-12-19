Farías: “No se puede usar la ley de Presupuesto para derogar leyes que protegen derechos”

Por Santotomealdía



El diputado nacional Pablo Farías cuestionó duramente el accionar del oficialismo durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados de la Nación, y calificó como “bochornoso” el intento de incluir a último momento la derogación de leyes que protegen derechos fundamentales, como las vinculadas a la discapacidad y al financiamiento universitario.

En declaraciones posteriores a la sesión, Farías sostuvo que “nos parece importante que el gobierno haya decidido tener un presupuesto, después de dos años de no tenerlo, con las dificultades que eso genera para administrar los recursos”. Sin embargo, advirtió que “de ninguna manera se puede utilizar la ley de presupuesto para derogar dos leyes que fueron producto de amplios consensos y que garantizan derechos básicos”.

El legislador santafesino denunció que esas modificaciones no estaban en el proyecto original y que fueron incorporadas apenas 48 horas antes de tratarse en comisión y en el recinto, a través de un borrador de dictamen. “No es la forma en que el gobierno debe dar la discusión sobre las leyes de la República”, remarcó.

Farías resaltó la importancia de las normas en cuestión: la ley de Emergencia en Discapacidad y la ley de financiamiento universitario, ambas aprobadas este año en un contexto de fuerte movilización social y política. “Son temas que generaron un debate profundo, y que protegen derechos esenciales. Por eso, nos pareció muy grave que se intentara eliminarlas a espaldas de la sociedad”, afirmó.

El diputado valoró que finalmente el artículo 75 del proyecto fue rechazado, luego de un trabajo de articulación con otros bloques de la oposición y del acompañamiento constante de organizaciones que “nos hicieron llegar su mensaje para que no aprobáramos ese artículo, como finalmente sucedió”.

Por otra parte, Farías explicó los motivos que llevaron a un sector de la oposición a abandonar el recinto durante la madrugada, luego de que el oficialismo, junto con el kirchnerismo, impulsara el nombramiento de representantes para la Auditoría General de la Nación (AGN). “Fue un hecho vergonzoso. A las tres de la mañana, sin estar en la convocatoria, sin avisar en ninguna reunión previa, aparecieron con la propuesta”, denunció.

En ese sentido, remarcó que se trató de un acuerdo político entre el oficialismo de La Libertad Avanza y el kirchnerismo, pese a sus públicas diferencias. “Pasaron toda la jornada insultándose, pero a la hora de repartirse cargos en la Auditoría General se pusieron de acuerdo rápidamente. Fue un bochorno que no podíamos legitimar”, concluyó.

El rechazo del capítulo 11 del Presupuesto —que incluía además otros puntos polémicos como la eliminación de beneficios por zona fría y la limitación de actualizaciones automáticas de asignaciones sociales— representó un fuerte revés para el Gobierno nacional, que ya anticipó que buscará modificar el proyecto en el Senado para sostener su esquema de equilibrio fiscal.