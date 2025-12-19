Confirmaron las fechas de pago del aguinaldo para trabajadores y jubilados municipales

Por Santotomealdía



La ASTEOM confirmó las fechas de pago del medio aguinaldo correspondiente al mes de diciembre para trabajadores y jubilados del ámbito municipal. De acuerdo a lo informado por el gremio, los trabajadores municipales activos percibirán el aguinaldo el lunes 22 de diciembre, aunque los haberes estarán disponibles en cajeros automáticos a partir del sábado 20.

En cuanto a los jubilados, el cobro del medio aguinaldo se realizará el martes 23 de diciembre, completando así el cronograma establecido para esta etapa del año.

De esta manera, la acreditación del aguinaldo se concretará en el transcurso de la próxima semana, en fechas diferenciadas para activos y pasivos del sector municipal.