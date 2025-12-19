Clara García: “Después del año de la reforma constitucional, en 2026 vamos por las leyes para la Santa Fe del futuro”

Luego de la última sesión del año, la presidenta de la Cámara Diputados de Santa Fe, Clara García, realizó un balance del 2025 legislativo y proyectó los desafíos para el próximo período. En ese marco, remarcó que la política santafesina se distingue por su vocación de diálogo y consenso, incluso en un contexto nacional marcado por la confrontación y la crispación.

“En un momento de la política nacional donde todo es crispación, falta de respeto y agresividad, la política santafesina se diferencia con su predisposición al diálogo y la búsqueda de consensos, que son una marca de identidad”, expresó García, quien preside la Cámara baja desde diciembre de 2023.

La legisladora valoró que durante 2025 se aprobaron más de 60 leyes, muchas de ellas con sanción definitiva en el Senado. Según explicó, mientras que en 2024 hubo un fuerte protagonismo del Ejecutivo provincial con proyectos centrados en seguridad, justicia y producción, este año se reflejó con más fuerza la iniciativa de los legisladores, con una producción normativa vinculada a las problemáticas territoriales.

En su repaso, García subrayó además que 2025 fue un año intenso para la democracia santafesina, en referencia al proceso de reforma constitucional que se desarrolló entre los meses de julio y septiembre. Recordó que durante ese período, la Legislatura fue sede de audiencias públicas, reuniones de comisiones y sesiones plenarias de la Convención Constituyente, en lo que definió como “dos meses de trabajo intenso”.

Con la reforma ya aprobada, García anticipó que el desafío para 2026 será sancionar una veintena de leyes clave que acompañen la entrada en vigencia del nuevo texto constitucional. “Queda una gran tarea por delante, porque hay que darle carnadura al nuevo esqueleto de la Constitución provincial, pensando en la Santa Fe del futuro”, aseguró.

Entre los cambios ya en marcha, destacó que se modificó el reglamento interno de la Cámara para adelantar el inicio del período legislativo del 1º de mayo al 15 de febrero, en sintonía con el nuevo esquema institucional.

Finalmente, la presidenta de la Cámara precisó que las nuevas leyes deberán abordar temas como el régimen de municipios y comunas, el sistema de coparticipación, la organización electoral y partidaria, y la selección y enjuiciamiento de jueces, fiscales y defensores, entre otros. “Esa será la tarea que, con el diálogo y el compromiso de siempre, comenzaremos a trazar en 2026”, concluyó.