Estudiantes y Platense definen el Trofeo de Campeones

Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán este sábado en la definición del Trofeo de Campeones 2025, el último compromiso oficial del año para el fútbol argentino. El encuentro se disputará a partir de las 18 horas en el estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y transmisión en vivo a través de TNT Sports y ESPN Premium.

El partido enfrenta a los dos equipos que se consagraron campeones en los torneos principales de la temporada: Platense, que hizo historia al ganar el Torneo Betano Apertura, y Estudiantes, reciente campeón del Clausura tras vencer a Racing en una dramática definición por penales.

Realidades opuestas en la previa

A pesar de haber sido campeones en 2025, el presente futbolístico de ambos equipos es muy distinto. Estudiantes llega en alza, con una sólida campaña en el Clausura y el impulso anímico de haber ganado el Trofeo de Campeones en 2024. El equipo de Eduardo Domínguez se impuso en partidos clave, incluyendo el clásico ante Gimnasia, y quiere cerrar el año con un nuevo título.

Por el contrario, Platense atraviesa un momento de transición. Luego de la consagración en el Apertura, tuvo un pobre desempeño en el segundo semestre y terminó último en su zona. El equipo sufrió varios cambios en el cuerpo técnico: tras la salida de Orsi-Gómez y un breve ciclo de Cristian “Kily” González, la conducción técnica está ahora a cargo de Walter Zunino.

Polémica en la previa

En la antesala de la final, el formato del Trofeo de Campeones fue objeto de críticas por parte del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, quien cuestionó que Platense llegue al duelo tras más de un mes sin competir oficialmente. Según sostuvo, esto afecta la competitividad y equidad deportiva de la final.

El reglamento establece que, en caso de empate en los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, si persiste la igualdad, la definición será por penales.

Declaraciones en la previa

Durante la conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional, los jugadores Román Gómez (Estudiantes) e Ignacio Vázquez (Platense) compartieron sus sensaciones antes de la final.

“Estamos muy contentos con lo que conseguimos, pero sabíamos que después del festejo había que enfocarse en esta nueva final”, expresó Gómez. En tanto, Vázquez valoró el trabajo del nuevo DT y señaló que el partido representa una oportunidad única: “Si llegamos a ganar el segundo título del club en sus 120 años, sería un montón para este grupo”.

Los caminos al título