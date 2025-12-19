Estados Unidos atacó dos embarcaciones en el Pacífico Oriental y dejó cinco muertos

El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó en las últimas horas un nuevo ataque en el Pacífico Oriental, que tuvo como resultado cinco muertos tras el impacto contra dos embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico. La acción militar fue comunicada oficialmente por el organismo a través de su cuenta en la red social X.

Según se informó, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó adelante “ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”. Se trata del segundo ataque consecutivo en la región, ya que el día anterior el ejército estadounidense había impactado otra embarcación en condiciones similares, con un saldo de cuatro muertos.

En el comunicado oficial, el Comando Sur explicó que las embarcaciones “transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental” y participaban en operaciones ilegales. Durante la maniobra, tres personas murieron en uno de los buques y dos en el otro. Todos fueron identificados como presuntos narcoterroristas, según la información militar. Además, se aclaró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

Las imágenes del operativo fueron difundidas por el propio Comando Sur, donde se observa parte de las acciones realizadas en alta mar.

Un contexto de tensión creciente

Las acciones de este tipo han sido justificadas por Donald Trump como parte de una política de combate al narcotráfico internacional. Según estimaciones oficiales, más de 80 personas vinculadas al narcotráfico habrían muerto en este tipo de operaciones en lo que va del año.

Estas maniobras también se desarrollaron en aguas del Mar Caribe, lo que generó conflictos diplomáticos con Venezuela, país señalado como uno de los principales ejes del narcotráfico en la región. A esto se suma una serie de cruces discursivos y políticos entre Washington y Caracas, en un escenario que se tensó especialmente desde agosto de este año.

Desde la gestión de Trump no se reconoce a Nicolás Maduro como presidente legítimo, aunque en paralelo trascendieron distintos acercamientos diplomáticos orientados a una eventual transición democrática en el país sudamericano.

No obstante, diversas organizaciones internacionales han expresado preocupación por este tipo de operativos militares. Las muertes de presuntos narcotraficantes han sido cuestionadas por posibles violaciones al Derecho Internacional, al ser consideradas ejecuciones extrajudiciales.