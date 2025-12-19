Lula y Sheinbaum se ofrecieron como mediadores entre Trump y Maduro por la crisis en Venezuela

En medio de la creciente tensión en el Caribe, los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, ofrecieron sus servicios diplomáticos para mediar entre Donald Trump y Nicolás Maduro, con el objetivo de alcanzar una salida pacífica a la crisis en Venezuela.

Los anuncios se conocieron por separado este jueves, y coinciden con una advertencia emitida por Rusia, país aliado del chavismo, dirigida a Estados Unidos. Según confirmó Lula, tiene previsto hablar con Trump en los próximos días para tratar de evitar una escalada mayor del conflicto.

Por su parte, un vocero de la Cancillería rusa instó a la Casa Blanca a que “no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando hacia una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles”.

La región atraviesa un momento de alta tensión, luego del despliegue de una flota naval estadounidense frente a las costas venezolanas, la realización de operativos contra embarcaciones presuntamente cargadas con drogas, y la reciente incautación de un buque petrolero venezolano.

Además, Trump ordenó el bloqueo total a la entrada y salida de petroleros sancionados, lo que provocó la respuesta de Maduro, quien instruyó a la Armada a escoltar las embarcaciones que transporten crudo.

Una propuesta de mediación regional

Lula da Silva declaró estar dispuesto a mediar para alcanzar una “solución pacífica” y expresó que posiblemente se comunique con Trump antes de Navidad, con la intención de evitar una “guerra fratricida”. El mandatario brasileño remarcó su voluntad de estar “a disposición de ambos gobiernos”.

Por su parte, Claudia Sheinbaum también propuso una salida diplomática al conflicto, con la participación de países latinoamericanos y otras naciones interesadas. La presidenta mexicana sostuvo que se trata de una postura que responde a la Constitución de su país y a una “convicción” personal.

“Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen (...) una solución pacífica y que no haya intervención”, afirmó durante su habitual rueda de prensa, dejando clara su oposición a cualquier injerencia militar estadounidense en Venezuela.

Sheinbaum agregó que, pese a las diferencias políticas que existen en la región, los países sudamericanos deberían compartir la defensa de la vía diplomática. “Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, concluyó.