El Senado provincial aprobó por unanimidad el Presupuesto 2026

La Provincia de Santa Fe ya tiene Presupuesto 2026. El Senado provincial otorgó este jueves sanción definitiva y por unanimidad a la ley que establece los gastos y recursos del Estado para el próximo ejercicio económico. La norma, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue tratada sobre tablas en la última sesión extraordinaria del año.

Durante el debate, senadores de distintos bloques coincidieron en valorar el consenso alcanzado, en un contexto marcado por la incertidumbre económica a nivel nacional. Desde el oficialismo, el senador Julio “Paco” Garibaldi, miembro informante y presidente de la Comisión de Presupuesto, sostuvo que “es un presupuesto responsable, que no endeuda en gran medida a la Provincia”, y destacó que “vamos a tener el nivel de endeudamiento más bajo de los últimos 15 años, en torno al 1,5%”.

Garibaldi subrayó que el proyecto apunta a sostener la producción, el trabajo y la inversión pública. “Permite dar previsibilidad en un contexto terriblemente incierto, y eso ayuda a quien trabaja y produce en Santa Fe”, señaló el legislador del departamento La Capital. Además, remarcó que las prioridades del Ejecutivo se centran en Seguridad, Educación, Cultura, Deporte, Salud y Obra Pública.

En el mismo sentido, el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, destacó que tanto el Presupuesto como la Ley Tributaria fueron aprobados con el acompañamiento de todos los bloques. “Es un mensaje importante para quienes toman decisiones en el plano económico privado, porque demuestra que hay responsabilidad institucional para dar herramientas de gestión al Ejecutivo”, afirmó.

Desde la oposición, el senador Rubén Pirola (Las Colonias) también respaldó la aprobación del Presupuesto, pero no dejó de marcar diferencias. “La oposición tiene la responsabilidad de acompañar con el voto y también de señalar lo que consideramos necesario mejorar”, sostuvo. En ese sentido, planteó que “siempre debe ser un objetivo prioritario igualar a las regiones y los territorios a la hora de diseñar inversiones”.

El legislador justicialista consideró que la proyección de ingresos nacionales incluida en la norma tiene una mirada demasiado optimista, en relación con el contexto macroeconómico. “Hay una sobreestimación de los recursos que deberían llegar desde Nación, que es nueve veces mayor a lo que figura en el Presupuesto nacional”, advirtió.

Pese a las diferencias, Pirola valoró que Santa Fe mantenga “la saludable costumbre de contar con presupuesto y ley tributaria en tiempo y forma”, una práctica que, recordó, atraviesa distintos gobiernos desde hace décadas.

La sanción definitiva del Presupuesto 2026 permite al Ejecutivo provincial contar con una herramienta clave para planificar el año próximo, con el aval institucional de ambas cámaras y el respaldo político de oficialismo y oposición.