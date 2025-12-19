Academia AC se consagró campeón de la Copa Ciudad de Santo Tomé

Por Santotomealdía



Academia AC se consagró campeón del Torneo “Ciudad de Santo Tomé”, el certamen organizado por el Municipio que reunió a seis clubes locales en una competencia que combinó fútbol, integración y participación comunitaria. En la final disputada este jueves por la noche, Academia AC empató 1 a 1 con Floresta en el tiempo reglamentario y se impuso 4 a 3 en la definición por penales, logrando así el título del torneo.

El encuentro decisivo tuvo lugar en una nueva jornada con buena presencia de público, en el cierre de una propuesta que se extendió a lo largo de tres fechas y que tuvo lugar en el marco de las actividades deportivas impulsadas por la Dirección de Deportes del Municipio.

Más temprano, se disputó el partido por el tercer y cuarto puesto, donde Atenas venció a Real Adelina por 3 a 2, completando el podio del torneo.

La Copa Ciudad de Santo Tomé se disputó en dos zonas de tres equipos cada una. Por la Zona A compitieron Independiente, Floresta y Atenas, mientras que en la Zona B participaron Academia AC, Los Piratitas y Real Adelina. Tras una fase clasificatoria con partidos parejos, Floresta y Academia AC ganaron sus respectivos grupos y accedieron a la final.