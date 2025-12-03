Más de 60 expositores participaron de la segunda audiencia pública por la Ley de Municipios

El debate por la nueva Ley Orgánica de Municipios continúa su camino. La segunda audiencia pública se desarrolló este miércoles en el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Rosario. “Es una de las leyes fundamentales de la nueva Constitución, por eso el objetivo es debatir y acordar junto a referentes y especialistas, acerca de la modernización del Estado y de qué manera convertir las gestiones locales en eficientes y transparentes”, explicó el autor de la iniciativa, el diputado Joaquín Blanco.

Entre los más de 60 oradores que aportaron sus idea,s hubo intendentes, presidentes comunales, concejales y legisladores, representantes del gobierno de Santa Fe, especialistas académicos de la UNR y de la UCA, colegios de profesionales, organizaciones de la sociedad civil, estudiantiles, ambientales, sociales, culturales, de pueblos originarios, de la diversidad, de mujeres y de infancias, también vecinales y ciudadanos particulares. Asimismo, la audiencia contó con más de 150 oyentes.

“Las audiencias públicas que desarrollamos en Santa Fe y Rosario conllevan un profundo valor democrático en las que buscamos puntos en común para mejorar el transporte público, el acceso a la salud, el uso del suelo, dónde instalar viviendas o industrias. Pero siempre con el objetivo de que la autonomía sea una integración y no una competencia entre ciudades, buscamos que haya una mirada integral en el territorio y estamos muy contentos con el nivel del debate y de los oradores”, especificó Blanco.

Conjuntamente, el diputado provincial detalló que “la Ley es para todos los municipios, para los que vayan hacia un proceso de confección de carta orgánica y para los que no. Y para las localidades que tienen menos de 10 mil habitantes, esta Ley les va a servir para que tengan autonomía de funcionamiento y modernización del Estado”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Clara García, valoró el proceso de diálogo para la construcción de la Ley. “Los servicios públicos, la gestión territorial, la cercanía a los vecinos, las transiciones entre una autoridad y otra, la utilización de los recursos, las competencias y el ordenamiento jurídico, entre otros, son algunos de los temas que preocupan a la ciudadanía en general y por eso es fundamental la calidad de las exposiciones y el aporte que realizan en cada una de las audiencias”.

“El municipalismo es uno de los temas que más le interesa a la gente, esta conexión con el territorio que nos genera mucha cercanía y a la vez mucha responsabilidad, en tiempos complejos para la gestión pública y para la política. Por eso, con la nueva Constitución apuntamos a un futuro distinto en Santa Fe, que hay que construirlo ahora con una veintena de leyes que le van a dar vida a esas grandes máximas constitucionales”, subrayó García.

A su turno, el presidente del Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario, Rubén Palumbo, destacó el trabajo y el aporte realizado por la institución que preside para la reforma constitucional. “Vemos diariamente los problemas que existen cuando no se piensa integralmente la movilidad, la disposición final de los residuos, la infraestructura básica y los equipamientos”, afirmó.

“Si no empezamos a pensar colectivamente las ciudades es muy complicado el futuro. Dar esta discusión es sumamente de avanzada y darle a los municipios la potestad de asociarse en los temas comunes es la manera que creemos de poder crecer y de poder ser sustentables en serio”, reflexionó Palumbo.

Entre los participantes, estuvieron: los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, y Alvear, Carlos Pighin; los diputados provinciales Lionella Cattalini, Varinia Drisun, Marcos Corach, Sonia Martorano, Lucila De Ponti, Leonardo Calaianov y Silvia Malfesi; el legislador electo Fabián Cejas; los presidentes comunales de Sargento Cabral, Juan Ignacio Genzano, y de Correa, Nahuel Cejas; el presidente del Concejo de Sunchales, Juan Ignacio Astor; el Director Provincial de Gestión de Riesgos Área Metropolitana Rosario, Carlos Dolce; la Secretaria de Transporte y Logística de la provincia de Santa Fe, Mónica Alvarado; los presidentes comunales electos de Zavalla, Chovet y San Eduardo, Matías Suárez, Mauricio Lucic y Nabil Simonovic; las concejalas rosarinas, Alicia Pino, Verónica Irizar y Julia Irigoitia; Micaela Meinero, edil de Venado Tuerto; y el concejal electo de Villa Constitución, Diego Martín; entre otros.

Puntos principales

Entre los ejes fundamentales de la nueva normativa se encuentran las competencias exclusivas o propias de los municipios tales como el ordenamiento urbano y uso del suelo, la apertura y mantenimiento de calles, alumbrado, cementerios, los mercados, los servicios públicos locales, las regulaciones de tránsito, la gestión ambiental de los residuos, la digitalización administrativa, la movilidad y la gestión de los riesgos.

También se busca regular las competencias concurrentes que se ejercen junto con la provincia como son la salud y atención primaria, la seguridad ciudadana en clave de prevención, el hábitat y vivienda, el control ambiental e industrial y la educación inicial. En la misma línea, se suman las competencias delegadas, el mecanismo a través del cual la provincia delega una facultad y detalla los recursos que acompañan esa delegación a los municipios.

Y por último, se tratarán los instrumentos de gestión indispensables como el procedimiento administrativo propio, la justicia administrativa municipal o regional, el sistema de planificación estratégica, los planes de ordenamiento, las políticas metropolitanas y régimen de transparencia, ética pública y control interno y externo.