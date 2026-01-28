"Monumento a la desidia": fuerte crítica al gobierno de la ciudad de Santa Fe por el predio donde asesinaron a Jeremías

Por Santotomealdía



El crimen de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años asesinado en nuestra ciudad, continúa generando profundas repercusiones. En las últimas horas, la reconocida militante social María Claudia Albornoz, vecina de barrio Chalet, publicó un fuerte mensaje en redes sociales, en el que cuestionó el estado de abandono del predio donde ocurrió el asesinato y apuntó directamente contra el gobierno de la ciudad de Santa Fe y también contra la Provincia.

“Praxair o el lugar del horror. Acá asesinaron a Jere, un pibe de 15 años fue torturado cruelmente, brutalmente, y nadie escuchó nada”, comienza el mensaje de Albornoz, acompañando sus palabras con una secuencia de fotos que evidencian el deterioro total del lugar, ubicado en Juan José Paso al 3700, frente a la cancha de Colón.

Según denuncia, el predio —donde funcionaba la planta de la empresa Praxair— está abandonado desde la inundación del 2003. “Al principio tenía vigilancia privada las 24 horas, después solo de noche y ya hace muchos meses es tierra de nadie”, advirtió. En ese sentido, recordó que se trata de una de las principales entradas a barrio Chalet y a la ciudad, y que el lugar nunca fue intervenido ni asegurado, ni siquiera después del crimen.

“Es el monumento a la desidia. Ni Provincia ni Municipio se hacen cargo. Praxair dejó de pagar impuestos y siempre significó un riesgo para quienes transitamos de noche por ahí. Sin iluminación, no sabés lo que puede salir de adentro. Después del crimen, no fueron capaces de poner una patrulla en la puerta”, denunció con dureza.

El posteo culmina con un pedido concreto al Estado: “¿Qué esperan para expropiarlo y construir un lugar para las niñeces y adolescencias del sur de la ciudad? De verdad, ¿qué esperan?”

Albornoz es una voz reconocida en el territorio. En su perfil se presenta como “sobreviviente de la inundación de 2003”, y es una figura referencial del movimiento de inundados, del feminismo villero y de La Garganta Poderosa. Su mensaje interpela desde ese lugar de lucha histórica, y conecta con la demanda de justicia social que volvió a hacerse visible tras el crimen de Jeremías.