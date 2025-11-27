La UIA reclama reformas urgentes: “Producir en el país cuesta hasta 30% más que en Brasil”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, advirtió que producir en Argentina es entre un 25% y un 30% más caro que en Brasil, debido a factores como la carga impositiva, los costos laborales y la falta de infraestructura. El dato fue expuesto en un contexto crítico para el sector, marcado por el cierre de plantas industriales y la pérdida de puestos de trabajo.

Entre los casos más recientes, se encuentra el cierre de la fábrica Whirlpool en Pilar, inaugurada en 2022, que dejó sin empleo a 220 trabajadores. A ello se suman las textiles Luxo y Vulcalar, que cerraron sus plantas en La Rioja, con otros 120 empleos perdidos.

En diálogo con Infobae, Rappallini remarcó que es urgente avanzar con una reforma fiscal y la modernización laboral, y señaló que “en esta transición, aunque entendemos la necesidad de ordenar la macroeconomía y bajar la inflación, la industria está cargando con demasiadas distorsiones que dificultan competir en un mercado global agresivo”.

Para el titular de la UIA, la política industrial debe enfocarse en reducir costos, combatir el contrabando y mejorar la infraestructura, además de aplicar medidas contra el dumping y la competencia desleal. También advirtió sobre el impacto de plataformas como Temu y Shein, cuyos productos “entran sin pagar impuestos y generan una competencia desigual”.

Rappallini insistió en que la integración al mundo es el camino, pero que se necesitan condiciones equitativas: “No hay país que se haya desarrollado industrialmente cerrando su economía. Pero sí hay que tomar medidas concretas para corregir las distorsiones internas”, afirmó.

*Con información de Infobae.