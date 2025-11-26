Horror en Lanús: una adolescente de 16 años mató a puñaladas a su novio y escapó

Santiago Nahuel López Monte, de 20 años, fue asesinado a puñaladas en la madrugada de este domingo en una vivienda de Remedios de Escalada, partido de Lanús. Por el crimen, la principal sospechosa es su novia, una adolescente de 16 años, que fue vista junto al cuerpo cuando llegó la Policía, pero escapó minutos después y ahora es intensamente buscada.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la esquina de Ceferino Namuncurá y Lituania. Según informaron fuentes judiciales, la joven llamó al 911 y dijo que su pareja se había lastimado con una reja y no tenía signos vitales. Pero al llegar al lugar, una médica del SAME constató que el joven había muerto y que las lesiones eran incompatibles con una caída accidental.

Durante la revisión, la médica forense detectó dos heridas punzocortantes en el costado izquierdo del torso de Santiago: una debajo de la tetilla y otra más abajo. Ante la evidencia, el caso fue tomado por la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Lanús, a cargo del fiscal Oscar Maidana, quien dispuso el trabajo de la Policía Científica en la escena.

Según trascendió, la adolescente dijo a los médicos que Santiago "estaba vivo" y preguntó a qué hospital lo llevarían, pero poco después se retiró del lugar y desde entonces no volvió a ser ubicada. La familia del joven asesinado denunció que ya había sufrido situaciones de violencia previas con la menor, e incluso habría sido atacado por ella en otras ocasiones.

*Con información de Infobae