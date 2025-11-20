Feriado largo: sin atención en dependencias municipales hasta el próximo martes

Con motivo del fin de semana largo que se extenderá hasta el lunes 24 de noviembre, no habrá atención al público en las dependencias de la Municipalidad hasta el martes 25, según se informó oficialmente. La medida responde al traslado del feriado por el Día de la Soberanía Nacional y al día no laborable con fines turísticos dispuesto por el Gobierno nacional.

Durante esos días, se mantendrán activas las guardias y los servicios esenciales. Entre ellos, se confirmó que la recolección de residuos domiciliarios funcionará con normalidad tanto el viernes como el lunes.

Además, el Cementerio Municipal permanecerá abierto en su horario habitual, de 8 a 12:30 y de 15 a 19 horas, para quienes deseen visitarlo.

En cambio, no habrá atención al público en las Unidades Veterinarias Municipales.

El número 0800 555 6464 estará disponible para consultas y reclamos entre las 10 y las 16 horas, mientras que durante todo el día funcionarán las siguientes guardias telefónicas de 24 horas: