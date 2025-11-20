Internación domiciliaria: aval del Concejo a una propuesta que busca “acercar el sistema de salud a quienes más lo necesitan”

El Concejo Municipal de nuestra ciudad aprobó la creación del Servicio Público de Internación y Cuidados Domiciliarios, una propuesta presentada por el concejal Mario Montenegro (UCR) que busca avanzar hacia una salud pública más cercana y equitativa.

La iniciativa propone un modelo de atención destinado a personas que, por razones de salud, edad o vulnerabilidad social, necesitan ser atendidas en sus propios hogares. Entre los grupos beneficiarios se encuentran personas mayores, pacientes crónicos, personas con discapacidad y familias sin cobertura médica.

Según explicó el concejal Montenegro, se trata de “un avance fundamental para garantizar derechos, humanizar el sistema de salud y acercar el Estado a quienes más lo necesitan”. Además, destacó que el cuidado domiciliario permite evitar internaciones innecesarias, mejorar la calidad de vida y optimizar los recursos del sistema, siempre con foco en la dignidad de las personas y la tranquilidad de sus familias.

El servicio se deberá implementar mediante la articulación entre el Municipio, el Hospital SAMCo y el Ministerio de Salud de la Provincia, integrando prestaciones de medicina, enfermería, rehabilitación, cuidados paliativos, apoyo psicosocial e insumos médicos.

Montenegro subrayó además la necesidad de asumir el contexto económico y social actual con responsabilidad institucional: “Cuando una familia atraviesa una situación de enfermedad, la contención y el cuidado oportuno cambian todo. No se trata solo de medicinas y profesionales; se trata de humanidad”.

Finalmente, el edil remarcó que esta propuesta alivia la demanda hospitalaria, fortalece la red comunitaria y reduce desigualdades en el acceso a la salud. “La casa es, para muchas personas, el lugar donde mejor se recuperan. Esta ordenanza busca que el Estado llegue hasta allí, con empatía, con responsabilidad y con la convicción de que cuidar donde más importa es una obligación pública y moral”, concluyó.