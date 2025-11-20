Interés General — 20.11.2025 —
Nuevo aumento de combustibles en la ciudad: es el segundo en lo que va de noviembre
Las petroleras aplicaron nuevos incrementos durante los últimos días. En lo que va del mes, los usuarios ya enfrentaron dos subas consecutivas en los precios.
En nuestra ciudad, las estaciones de servicio volvieron a actualizar sus precios en los últimos días, lo que representa el segundo aumento de combustibles en lo que va de noviembre. Si bien no hubo un anuncio oficial, se estima que la medida responde a una nueva etapa en la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.
En el caso de Axion, la suba fue implementada durante la semana pasada, mientras que otras estaciones se sumaron en los días siguientes, consolidando un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores.
Este nuevo incremento se produce apenas días después de la actualización del 1º de noviembre, cuando entró en vigencia lo dispuesto por el Decreto 782/2025, con aumentos directamente vinculados a la inflación acumulada.
Aunque hasta el momento no se emitieron explicaciones oficiales, desde el sector se interpreta que estos ajustes forman parte de la estrategia de actualización gradual de los tributos que gravan a los combustibles. Sin embargo, no se descartan nuevas modificaciones antes de fin de año.
Nafta Súper: $1.643
Infinia: $1.863
Diésel: $1.694
Infinia Diésel: $1.823
Shell
Nafta Súper: $1.676
V-Power Nafta: $1.999
Evolux Diésel: $1.733
V-Power Diésel: $1.945
Axion
Nafta Súper: $1.659
Quantium Nafta: $1.949
Diésel: $1.753
Quantium Diésel: $1.919
Gulf
Nafta Súper: $1.646
Nafta Premium: $1.866
Gasoil: $1.694
Gasoil Premium: $1.823