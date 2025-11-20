Nuevo aumento de combustibles en la ciudad: es el segundo en lo que va de noviembre

En nuestra ciudad, las estaciones de servicio volvieron a actualizar sus precios en los últimos días, lo que representa el segundo aumento de combustibles en lo que va de noviembre. Si bien no hubo un anuncio oficial, se estima que la medida responde a una nueva etapa en la aplicación parcial del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono.

En el caso de Axion, la suba fue implementada durante la semana pasada, mientras que otras estaciones se sumaron en los días siguientes, consolidando un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores.

Este nuevo incremento se produce apenas días después de la actualización del 1º de noviembre, cuando entró en vigencia lo dispuesto por el Decreto 782/2025, con aumentos directamente vinculados a la inflación acumulada.

Aunque hasta el momento no se emitieron explicaciones oficiales, desde el sector se interpreta que estos ajustes forman parte de la estrategia de actualización gradual de los tributos que gravan a los combustibles. Sin embargo, no se descartan nuevas modificaciones antes de fin de año.