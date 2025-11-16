Detenidos en Sauce Viejo: intentaron escapar de la policía y los atraparon con una mochila llena de droga

En un operativo realizado este sábado a la noche, personal del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo aprehendió a dos hombres que intentaron huir en moto al advertir la presencia policial. El hecho ocurrió en la intersección de Ruta Nacional 11 y calle Azopardo, durante una recorrida preventiva.

Los individuos aceleraron la marcha al ver el móvil policial, lo que motivó una persecución que se extendió por varias cuadras. Finalmente, fueron interceptados e identificados. Al revisar sus pertenencias, los agentes encontraron una mochila y una bolsa con material que sería estupefaciente.

Los aprehendidos fueron identificados como Edgar A., de 20 años, y Leonardo P., de 28, y quedaron alojados en la Comisaría 19°. Por orden de la fiscal de turno, Dra. Yesica Bernart, el material fue remitido a la División Microtráfico, que realizará los análisis químicos de rigor.

La causa fue caratulada como tenencia simple, en el marco de la Ley de Microtráfico N° 23.737, y se aguardan los resultados periciales para definir los pasos judiciales a seguir.