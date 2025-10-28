ASTEOM celebró el pase a planta permanente de 25 trabajadores municipales

Por Santotomealdía



La Asociación de Trabajadores y Empleados de la Municipalidad (ASTEOM) informó que 25 trabajadores y trabajadoras municipales pasaron a planta permanente, tras la formalización del Decreto N° 269/25.

A través de un comunicado, el gremio expresó: “Celebramos la concreción del Decreto N° 269/25, mediante el cual 25 compañeras y compañeros municipales han obtenido el tan esperado pase a Planta Permanente”.

Según explicaron, se trata del resultado de “meses de trabajo, asambleas, reuniones y gestiones con el Ejecutivo Municipal”, y subrayaron que este avance es fruto “del compromiso colectivo y de la organización que seguimos construyendo día a día”.

Desde ASTEOM reconocieron que aún quedan trabajadores esperando acceder a este beneficio, y aclararon que esta incorporación corresponde solo a una primera etapa. En ese sentido, reafirmaron la importancia de la Ordenanza 3107/15, que establece las condiciones para acceder a la estabilidad laboral en el ámbito municipal. “Desde su sanción, más de 450 compañeros lograron la Estabilidad Laboral”, destacaron.

El sindicato también envió un mensaje a quienes todavía no fueron incluidos en esta etapa: “Queremos decirles que seguiremos trabajando para que en la próxima tanda se concrete la estabilidad laboral para todos”.

Finalmente, la Comisión Directiva de ASTEOM valoró el paso dado en un contexto complejo para los trabajadores estatales: “Este avance nos demuestra que la unidad, la participación y la lucha organizada dan resultados. Hoy celebramos lo conseguido y renovamos nuestro compromiso con cada trabajador que todavía espera el reconocimiento que merece”.