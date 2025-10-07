Un joven fue arrestado tras ser sorprendido robando en un vivero de la ciudad

Un hombre de 29 años fue aprehendido esta madrugada en nuestra ciudad por tentativa de robo y resistencia a la autoridad, tras ser sorprendido cuando presuntamente intentaba sustraer elementos de un vivero ubicado en calle Richieri al 3800.

El procedimiento fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico de Santo Tomé, que se desplazó rápidamente al lugar luego de recibir un aviso de un vecino. Según informaron fuentes policiales, el ciudadano relató haber visto a un individuo saltar el tapial del vivero con objetos en sus manos, lo que motivó una inmediata intervención.

Mientras los efectivos realizaban actuaciones en sede policial, el testigo se presentó para brindar su testimonio. Los agentes iniciaron un patrullaje por la zona y lograron localizar al sospechoso en calle Lavalle, entre F. Valdez y Dorrego, donde fue aprehendido.

Por razones de jurisdicción, el procedimiento fue elevado a la Comisaría 23ª de nuestra ciudad, donde continuarán las actuaciones correspondientes.