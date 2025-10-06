Santa Fe: investigan a una familia por encerrar y obligar a prostituirse a una adolescente

Tres personas quedaron en prisión preventiva en la ciudad de Santa Fe, acusadas de haber privado de su libertad a una adolescente, abusado sexualmente de ella y obligado a ejercer la prostitución. La medida fue dispuesta este lunes, a pedido de la fiscal Vivian Galeano, en una audiencia desarrollada en los tribunales provinciales.

Los imputados son un joven de 19 años, pareja de la víctima; su madre, de 48 años; y la pareja de esta última, de 37 años. De acuerdo con la investigación, la adolescente estuvo encerrada durante al menos tres meses en una habitación cerrada con candado, junto a su hijo, un bebé que es fruto de la relación con el joven acusado.

Según lo expuesto por la fiscal del MPA, el caso reviste una complejidad particular por el estado de extrema vulnerabilidad de la víctima, quien sufrió abusos sexuales, maltratos físicos y fue forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento con personas convocadas al domicilio por sus captores.

Durante la audiencia, Galeano detalló que la investigación permitió acreditar con el grado de probabilidad exigido en esta etapa del proceso tanto la materialidad de los hechos como la participación de los imputados. Además, subrayó la existencia de riesgos procesales, debido a que los acusados no tienen arraigo familiar ni laboral y podrían fugarse o entorpecer la causa, ya que aún falta la declaración de la víctima en cámara Gesell.

La funcionaria del MPA remarcó que la adolescente y su bebé recibieron atención médica y se encuentran actualmente estabilizados.

En cuanto a los hechos, la fiscal indicó que entre julio y septiembre de este año, los imputados mantuvieron a la joven y a su hijo encerrados en un inmueble del barrio Abasto, en la capital provincial. Allí, la víctima era amedrentada y golpeada por su pareja, quien además abusaba de ella sexualmente desde hace años bajo amenazas de muerte.

Asimismo, se acreditó que tanto el joven como su madre obligaban a la adolescente a mantener relaciones sexuales con terceros, de las cuales obtenían dinero que se apropiaban. La pareja de la mujer también fue señalada como responsable de agresiones sexuales, aprovechándose de la convivencia para sumarse al círculo de violencia de género al que era sometida la víctima.

Las imputaciones incluyen privación ilegítima de la libertad agravada, abuso sexual con acceso carnal agravado, promoción y facilitación de la prostitución agravadas, explotación de la prostitución agravada, y corrupción de menores, con múltiples agravantes vinculados a la edad de la víctima, la situación de convivencia, el uso de violencia y la prolongación del encierro.